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Podnikatelia vítajú ústupky v e-fakturácii
Podnikatelia sú presvedčení, že zmeny štát mohol zapracovať už do pôvodnej novely a nemeniť pravidlá „za pochodu“.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) víta ústupky a odstránenie duplicitných povinností, ktoré má v oblasti e-fakturácie priniesť novela zákona o DPH. Podnikatelia sú však presvedčení, že zmeny štát mohol zapracovať už do pôvodnej novely a nemeniť pravidlá „za pochodu“. Zároveň žiadajú predĺženie obdobia bez pokút do konca roka 2027 a jasné benefity.
„Aj keď navrhované zmeny v e-faktúrach vítame, musíme upozorniť, že mnohé z nich by vôbec nemuseli byť predmetom novelizácie, keby štát akceptoval pripomienky podnikateľov už pri vlaňajšom schvaľovaní zákona. Namiesto toho stratil takmer rok trvaním na povinnostiach, pri ktorých dnes priznáva ich neopodstatnenosť,“ upozornil prezident ZPS Ján Solík, podľa ktorého sa tým opäť ukazuje nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia. Firmy už totiž podľa neho investovali čas a finančné prostriedky do úprav informačných systémov, pričom štát teraz pravidlá mení.
Podnikatelia tiež kritizujú, že zavedenie e-fakturácie im neprináša jasné benefity, napríklad v oblasti archivácie či dôsledného dodržiavania pravidla jedenkrát a dosť pri poskytovaní údajov štátu. Chýbajú tiež podľa nich merateľné ciele, konkrétne údaje o očakávanom zvýšení výberu daní aj odhad rozsahu podvodov, ktoré má systém eliminovať.
ZPS tiež upozorňuje, že do polovice roku 2030 štát aj tak dostane údaje od firiem, ktoré využijú výnimku, až z kontrolných výkazov a teda s časovým odstupom, rovnako ako v súčasnosti. „Keďže zákon umožňuje do júna 2030 posielať faktúry aj bez digitálneho poštára, podnikatelia sa oprávnene pýtajú, prečo sa štát so zavedením e-faktúr ponáhľa. Kým firmy majú medzi sebou e-faktúry používať o niekoľko rokov skôr a v oveľa väčšom rozsahu, ako stanovujú európske pravidlá, so zavedením elektronickej fakturácie vo vzťahu k verejnému sektoru (B2G), ktorú už dávno EÚ vyžaduje, štát niekoľko rokov mešká,“ skonštatoval Solík.
Novela zákona o DPH, ktorá je v legislatívnom procese, prináša viaceré zmeny v pripravovanom systéme elektronickej fakturácie. Štát upúšťa od pôvodného zámeru, podľa ktorého mali podnikatelia oznamovať údaje z každej e-faktúry dvakrát - raz na strane dodávateľa a druhýkrát na strane odberateľa. Zároveň sa ruší povinnosť prijímať e-faktúry pre väčšinu občanov, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, zavádza sa trojmesačné tolerančné obdobie bez sankcií do 31. marca 2027 a princíp beztrestnosti pri ľudských omyloch, ktoré podnikateľ sám napraví.
„Aj keď navrhované zmeny v e-faktúrach vítame, musíme upozorniť, že mnohé z nich by vôbec nemuseli byť predmetom novelizácie, keby štát akceptoval pripomienky podnikateľov už pri vlaňajšom schvaľovaní zákona. Namiesto toho stratil takmer rok trvaním na povinnostiach, pri ktorých dnes priznáva ich neopodstatnenosť,“ upozornil prezident ZPS Ján Solík, podľa ktorého sa tým opäť ukazuje nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia. Firmy už totiž podľa neho investovali čas a finančné prostriedky do úprav informačných systémov, pričom štát teraz pravidlá mení.
Podnikatelia tiež kritizujú, že zavedenie e-fakturácie im neprináša jasné benefity, napríklad v oblasti archivácie či dôsledného dodržiavania pravidla jedenkrát a dosť pri poskytovaní údajov štátu. Chýbajú tiež podľa nich merateľné ciele, konkrétne údaje o očakávanom zvýšení výberu daní aj odhad rozsahu podvodov, ktoré má systém eliminovať.
ZPS tiež upozorňuje, že do polovice roku 2030 štát aj tak dostane údaje od firiem, ktoré využijú výnimku, až z kontrolných výkazov a teda s časovým odstupom, rovnako ako v súčasnosti. „Keďže zákon umožňuje do júna 2030 posielať faktúry aj bez digitálneho poštára, podnikatelia sa oprávnene pýtajú, prečo sa štát so zavedením e-faktúr ponáhľa. Kým firmy majú medzi sebou e-faktúry používať o niekoľko rokov skôr a v oveľa väčšom rozsahu, ako stanovujú európske pravidlá, so zavedením elektronickej fakturácie vo vzťahu k verejnému sektoru (B2G), ktorú už dávno EÚ vyžaduje, štát niekoľko rokov mešká,“ skonštatoval Solík.
Novela zákona o DPH, ktorá je v legislatívnom procese, prináša viaceré zmeny v pripravovanom systéme elektronickej fakturácie. Štát upúšťa od pôvodného zámeru, podľa ktorého mali podnikatelia oznamovať údaje z každej e-faktúry dvakrát - raz na strane dodávateľa a druhýkrát na strane odberateľa. Zároveň sa ruší povinnosť prijímať e-faktúry pre väčšinu občanov, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, zavádza sa trojmesačné tolerančné obdobie bez sankcií do 31. marca 2027 a princíp beztrestnosti pri ľudských omyloch, ktoré podnikateľ sám napraví.