Podnikatelia vybrali desať finalistov anticeny Byrokratický nezmysel

Bratislava 4. decembra (TASR) – Podnikatelia majú už deviaty raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka. Do finálovej desiatky absurdných nariadení a zákonov sa v tomto roku dostal napríklad zákaz predaja respirátorov domácich výrobcov, platba za prepisy o bezpečnosti práce či ustanovenie, podľa ktorého je bezplatná pomoc v rodinnej firme v niektorých prípadoch nelegálnou prácou. Hlasovanie bude pre záujemcov na stránke na www.byrokratickynezmysel.sk otvorené do 27. decembra. Informoval o tom Ľuboš Kolesár zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.



Do ankety nominovali podnikatelia a odborná verejnosť v tomto roku 61 námetov. "Tento rok sme medzi nomináciami videli tri skupiny opatrení. Na jednej strane sa opakovali roky nevyriešené podnety týkajúce sa odpadovej legislatívy, štatistického vykazovania, exekúcií či koncesionárskych poplatkov pre firmy. Druhou skupinou boli nominácie vyplývajúce zo zmien v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, a potom to boli rôzne špecifické problémy, ktoré ukazujú, že regulujeme aj oblasti, ktoré regulovať netreba," konštatoval Kolesár. Počet a pestrosť nominácií podľa neho ukazuje, že najmä štatistické vykazovanie a odpadová legislatíva by si vyžadovali zásadné zmeny.



"Tento rok sme vybrali také opatrenia, ktoré sú ukážkou širšej skupiny problémov v danej oblasti. Mnohým by sa dalo predísť, ak by úradníci dôsledne zohľadňovali pripomienky podnikateľov a tiež ak by fungovali systémové riešenia ako one-in one-out či prijímanie regulácií na dobu určitú s následným vyhodnotením ich prínosov a nákladov. Vo veľkej miere rezonujú aj tie, ktoré súvisia s pandémiou," doplnil Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.



Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov zdôraznil, že anketa Byrokratický nezmysel roka nie je zoznamom top problémov v podnikateľskom prostredí, ale skôr ukážkou dôsledkov nízkej kvality legislatívneho procesu. "Okrem upriamovania pozornosti na problematiku podnikateľského prostredia má aj svoj praktický význam, keďže viac ako tretina finálových nezmyslov z minulých rokov je minulosťou," dodal Hošták.