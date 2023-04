Podnikatelia vyzvali Čaputovú vetovať zákony bez pripomienkovanie

Bratislava 13. apríla (TASR) - Obchodné a priemyselné komory, zamestnávateľské združenia a podnikateľské asociácie, hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát (Rule of Law Initiative, pravnystat.sk), v liste pred spoločným stretnutím vyzvali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby vetovala zákony prijaté bez pripomienkového konania a vracala ich do parlamentu.



"Úctivo vás žiadame, aby ste ešte dôraznejšie využívali svoju ústavnú právomoc a uplatnili suspenzívne veto voči tým zákonom, o ktorých neprebehlo štandardné pripomienkové konanie a vrátili ich do Národnej rady (NR) SR na opätovné prerokovanie. Takto by ste vyslali jasný signál, že legislatívny proces na Slovensku musí byť zodpovedný, kvalitný a rešpektujúci voči všetkým zainteresovaným stranám a aktérom," uviedli komory a združenia v liste hlave štátu.



"Naša iniciatíva sa dlhodobo usiluje o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. V tomto kontexte považujeme za nesmierne dôležité, aby bol legislatívny proces transparentný, participatívny a predvídateľný. Stabilné, otvorené a zreteľné legislatívne prostredie pomáha podnikom a jednotlivcom orientovať sa v zákonoch, ako aj znížiť byrokraciu a zmätok, ktorý spôsobuje ich častá novelizácia. Práve z tohto dôvodu by mala byť nevyhnutnou súčasťou takejto konsolidácie snaha o minimalizáciu noviel zákonov a snaha o dodržiavanie nastavených pravidiel, predovšetkým zo strany subjektov, disponujúcich právom legislatívnej iniciatívy," podčiarkli podnikatelia.



Pripomenuli, že v posledných týždňoch v NR SR sledujú enormné zvýšenie počtu poslaneckých legislatívnych návrhov, ktoré zasahujú do takmer všetkých oblastí ekonomiky a verejného života. Mnohé z nich sú zásadného charakteru s významným dopadom na celé podnikateľské prostredie. "Ide doslova o legislatívne cunami, ktoré má negatívny dopad na stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia," zdôraznili komory. Tieto zmeny sú podľa podnikateľov prijímané bez toho, aby zohľadnili názory a potreby tých, ktorých sa týkajú.



"Ako predstavitelia iniciatívy sme spolu s ostatnými organizáciami pripravení poskytnúť odborné stanoviská k legislatívnym návrhom, ktoré majú významný dopad na podnikateľské prostredie," navrhli podnikatelia.



"Boli sme podpísaní pod list pani prezidentke SR, ktorá nás dnes prijala. Vypočula si naše problémy a povedala, že ona takisto registruje priveľké množstvo legislatívy oproti minulosti," doplnil na brífingu po stretnutí s prezidentkou Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



V súčasnosti je podľa jeho slov tretina zákonov prijímaných v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré sa má využívať len výnimočne. "Pani prezidentka adekvátne k tomu sľúbila, že bude využívať právo veta, pokiaľ dáme podnet a budeme ho vedieť dostatočne zdôvodniť," povedal Malatinský.



Dodal, že do budúcnosti by boli podnikatelia radi, aby sa aj iniciatíva poslanca NR SR prerokovávala štandardným legislatívnym procesom, teda pripomienkovým konaním, prediskutovaním v tripartitných orgánoch a s verejnosťou, ktorá má k zákonom čo povedať.