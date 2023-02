Podnikatelia vyzvali poslancov, aby odmietli zákaz nedeľného predaja

Bratislava 7. februára – Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili schválenie návrhu na zákaz nedeľného predaja. Väčšina podnikateľov je proti takémuto obmedzovaniu predajnej doby, uviedla v utorok PAS. PAS v septembri zrealizovala prieskum na vzorke 156 podnikateľov, v ktorom takmer 70 % respondentov takýto zámer odmietlo. O otváracích hodinách by podľa nich mal slobodne rozhodovať zamestnávateľ po dohode so zamestnancami.



Firmy deklarovali, že záujem o víkendovú prácu je vysoký. Zamestnávatelia upozornili, že prijatím zákazu klesnú zamestnancom mzdy, čo môže zvýšiť mieru chudoby.



Na druhej strane si takmer 20 % podnikateľov vie predstaviť svoje prevádzky v nedeľu zatvorené. Argumentujú tým, že predaj počas víkendov je obmedzený aj v iných štátoch. Najväčší domáci maloobchodný reťazec COOP Jednota je úprave otváracích hodín počas nedieľ naklonený. Z ich 14.000 zamestnancov pracuje viac ako 11.500 priamo na prevádzkach. Až 85 % tvoria ženy. "Chceme im vytvoriť podmienky, aby počas dní pracovného voľna mohli tráviť adekvátny čas so svojimi rodinami," uviedol podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Filip Kasana.



Vyššiu mieru zhody našli podnikatelia pri odpovediach na otázku, či má byť otváracia doba obmedzená legislatívou. Takmer 85 % (84,6 %) účastníkov prieskumu si myslí, že by štát nemal určovať, kedy môžu byť ich prevádzky otvorené. Reguláciu vnímajú ako neprimeraný zásah do slobody podnikania. Problém vidia aj v umelo vytvorenej konkurenčnej výhode pre tých, ktorých prevádzky budú mať zo zákazu výnimku. Opačný názor má 13,5 % opýtaných podnikateľov, podľa ktorých je zásah štátu v tejto oblasti v poriadku.



Podnikatelia sú však takmer jednotní v názore (96,4 %), že opatrenia podobného typu by mali byť vopred dostatočne diskutované s dotknutými subjektmi a odborníkmi z rôznych oblastí. Firmy kritizujú degradáciu riadneho legislatívneho procesu a obchádzanie mimorezortného pripomienkového konania prostredníctvom poslaneckých návrhov.