Podnikatelia z Cypru vlani v SR získali firmy za 17 miliónov eur

Bratislava 18. apríla (TASR) – Cyperčania, Česi a Íri vlani na Slovensku nadobudli firmy s najväčším objemom základného imania, a to napriek tomu, že Cyprus ani Írsko nepatria medzi top desiatku krajín najčastejších zahraničných vlastníkov našich spoločností. Vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company, ktorá analyzovala objemy majetku v slovenských firmách predaných v roku 2020.



V minulom roku bolo do zahraničných rúk predaných dovedna 2569 slovenských spoločností s kumulatívnym základným imaním vo výške 81,4 milióna eur, pričom prvá desiatka krajín pod seba získala podiely v hodnote 74,5 milióna eur. "Až pätina celkového objemu imania predaných firiem v roku 2020 smerovala podnikateľom s cyperským pôvodom, spolu 17,4 milióna eur. Vlani sa pritom oficiálne stali vlastníkmi necelých troch desiatok našich firiem, čím sa zaradili na 16. miesto v počte najčastejších cudzokrajných vlastníkov tunajších spoločností," uviedla analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.



Na porovnanie, podnikatelia z Českej republiky u nás v roku 2020 kúpili 808 podnikov s podielom na majetku vo výške 12,4 milióna eur. Z dát sa podľa Štěpánovej dá usudzovať, že podnikatelia z ostrova Cyprus sa orientovali na väčšie – majetnejšie firmy, prípadne získavali vo firmách väčšie podiely, zatiaľ čo českí podnikatelia sa orientovali skôr na menšie, prípadne stredne veľké subjekty. Majitelia z Českej republiky dlhodobo patria k najčastejším zahraničným vlastníkom slovenských podnikov.



Trojicu štátov, ktoré vstúpili do slovenských firiem s najvyšším základným imaním, uzatvára Írsko. Tamojší biznismeni síce kúpili len tri naše firmy, no s imaním dohromady desať miliónov eur. "Íri sa pritom v roku 2020 umiestnili v rebríčku top zahraničných vlastníkov na 32. mieste z celkového počtu 55," dodala Štěpánová. Okrem Cyperčanov, Čechov a Írov v roku 2020 získali u nás veľké podiely aj podnikatelia z Maďarska, Rakúska a Holandska.