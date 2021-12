Podnikatelia z Liptova kritizujú opatrenia, pretože pochovávajú gastro

Liptovský Mikuláš 10. decembra (TASR) - Podnikatelia v cestovnom ruchu na Liptove kritizujú aktuálne protiepidemické opatrenia. Gastrosektor podľa nich zostáva obmedzený neférovo, tvrdia, že to môže pochovať turizmus v regióne. Zástupcovia podnikateľov to uviedli na piatkovom brífingu v Liptovskom Mikuláši.



"Čelíme neustálemu prehodnocovaniu, nevieme si naplánovať ani týždeň dopredu, pretože sa denne menia podmienky. Chceli by sme reálne pracovať, prijímať hostí, dovoliť ľuďom relaxovať v našich objektoch. Prosíme preto vládu, aby nám pomohla s úpravou podmienok, aby sme zachránili aspoň to torzo zamestnancov, ktorí zostali v gastrosektore pracovať, keďže je nás skutočne už veľmi málo," povedala podnikateľka v segmente cestovného ruchu Anna Brezinová.



Tento rok je podľa podnikateľov z Liptova výrazne horší ako prvý rok pandémie. Z 12 mesiacov sú prevádzky zatvorené alebo výrazne obmedzené osem mesiacov, aktuálne sú mnohí na pokraji krachu. Prevádzkovatelia deklarovali, že sa tešia z otvárania lyžiarskych stredísk a postupne aj možnosti ubytovania, gastro však podľa nich zostáva naďalej mimo záujmu. "Zamestnanci v gastronómii kedysi nemali problém prežiť, žiť ako normálni ľudia. No všetci máme nejaké úvery a dnes je to už len boj o prežitie. Všetkých nás to veľmi mrzí, veríme, že sa to napraví a pridajú sa k nám ďalšie regióny," skonštatoval zamestnanec v gastrosektore Karol Sklenár.



Prevádzkovatelia v piatok predstavili štyri požiadavky na kompenzáciu strát. Od 18. decembra chcú otvoriť v režime OP všetky prevádzky. Žiadajú aj o obnovenie schémy podpory zamestnanosti prvá pomoc "Plus plus" od novembra 2021 a zníženie DPH pre gastro na 10 % od 1. apríla 2022. Do budúcna očakávajú jasné pravidlá bez diskriminácie. Avizujú, že ak do 16. decembra nepríde pomoc, sú pripravení výzvu predniesť so zástupcami z celého Slovenska otvoreným protestom v Bratislave.