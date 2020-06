Podnikatelia vítajú finančnú pomoc cez koronakrízu

Bratislava 15. júna (TASR) – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) privítala finančnú pomoc pre firmy v čase krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, no odmietla plány na zvyšovanie daňového zaťaženia pre podnikateľov. Zamestnávatelia vyzývajú ministra, aby upustil od plánov zavádzania nových nepriamych daní a zároveň, aby sa ohradil voči plánom Európskej únie zavádzať nové európske dane, uviedla v pondelok RÚZ.



"Tvrdé dosahy koronavírusovej pandémie na svetovú aj slovenskú ekonomiku priniesli bezprecedentné opatrenia vyžadujúce nebývalú štátnu pomoc. Podnikatelia sú za ňu vďační, avšak upozorňujú, že by spätné pokrývanie týchto nákladov zavádzaním nových nepriamych daní nebolo férové," uviedla RÚZ. Zavádzanie nových nepriamych daní v čase po koronavírusovej pandémii môže mať podľa únie pre firmy ničivé následky.



Zamestnávatelia pripomenuli, že plány na zavedenie poplatku z nerecyklovaných plastových obalov či príjmu z obchodovania s emisiami kritizovali už v roku 2018. Výhrady neboli podľa nich vypočuté a Európska komisia nielenže z pôvodných zámerov neustúpila, ale prišla s novými návrhmi na zavedenie ďalších európskych daní. "Ekonomika potrebuje stimul, nie brzdy," zdôraznila RÚZ. Štát by podľa únie namiesto zvyšovaní daňového zaťaženia mal hľadať zdroje na financovanie ekonomických stimulov v úsporách.



RÚZ zdôraznila, že ekonomika potrebuje znižovať neistotu a podnikatelia by mali poznať presné scenáre, ktoré môžu nastať pri prípadnom zhoršení sa situácie. Firmy by mali mať informácie o možných schémach podpory, ich rozsahu, ale aj o tom, aké zásoby si pre budúcnosť musia vytvárať. Podnikatelia očakávajú, že štát sa na prípadnú ďalšiu vlnu epidémie pripraví tak, aby už na jej zvládnutie nemusel vypínať ekonomiku.



"Prípravu chytrých systémov musí byť vidieť aj v čase, keď prevláda dojem ústupu nového koronavírusu," dodala RÚZ.