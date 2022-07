Podnikatelia z RÚZ privítali plyn a jadro ako udržateľné investície

Bratislava 7. júla (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) uvítali rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorý v stredu (6. 7.) schválil zaradenie jadra a plynu medzi zelené investície. V kontexte energetickej krízy a prudkého zvyšovania cien energií, ktorým aktuálne čelí celá Európska únia, považujú toto rozhodnutie za krok správnym smerom, uviedla vo štvrtok RÚZ.



Zamestnávatelia upozornili, že Slovensko ako jedna z najpriemyselnejších krajín únie nemá v súčasnosti okrem jadra iný spoľahlivý zdroj energie. V časoch, keď naša krajina čelí negatívnym dôsledkom vojnového konfliktu na Ukrajine a s ním súvisiacou energetickou a surovinovou krízou, by bolo podľa zamestnávateľov nereálne spoliehať sa na to, že našu ekonomiku zachránia len obnoviteľné zdroje energií.



"Naopak, práve zaradenie jadra a plynu k čistým zdrojom energií je hlas zdravého rozumu, ktorý pomôže domácim podnikom i domácnostiam prečkať zlé časy," myslí si tajomník RÚZ Martin Hošták. "Považujeme za nevyhnutné, aby posudzovanie udržateľných investícií bolo postavené na vedeckom základe. Podpora daného delegovaného aktu zo strany EP umožní ďalšie udržanie a rozvoj jadrovej energetiky ako udržateľného spôsobu výroby elektrickej energie, tepla a ďalších s tým súvisiacich hospodárskych činností na Slovensku. Rovnako tak prispeje k riešeniu energetickej krízy, ktorej momentálne čelíme," pokračuje Hošták.



Zamestnávatelia zdôraznili, že hoci je jadrová energetika často označovaná za "ekologického strašiaka", výskumy potvrdzujú, že je udržateľná v rovnakej miere ako ostatné činnosti zamerané na produkciu elektrickej energie. "Ide o environmentálne stabilný, predvídateľný a cenovo priaznivý zdroj energie, ktorý významne prispieva k napĺňaniu dekarbonizačných cieľov Slovenska a EÚ," dodal tajomník RÚZ.



Hlasovanie EP však kritizovala Klimatická koalícia. "Prijatie investícií do jadra a plynu k zelenej kategórii je rozporuplným posolstvom pre Európu. Na jednej strane hovoríme o tom, že chceme byť uhlíkovo neutrálny kontinent, na strane druhej sa dejú takéto veci," uviedla Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície z organizácie Znepokojené matky. "Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a ochrániť občanov pred dôsledkami využívania fosílnych zdrojov, musíme prestať robiť kroky, ktoré nás uzamykajú v systéme, ktorý ich podporuje a, naopak, začať pracovať na energetickej efektívnosti a podpore obnoviteľných zdrojov energie," dodala.