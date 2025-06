Podnikatelia z V4 vyzvali Eurokomisiu, aby podporila priemysel

Bratislava 10. júna (TASR) - Spravodlivá súťaž, vyvážená regulácia a cielená podpora priemyslu dokážu zabezpečiť udržateľnú hospodársku bezpečnosť a globálnu pozíciu EÚ. Uviedli to podnikatelia z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v memorande zo štvrtého ročníka Biznis konferencie V4, ktorá sa v utorok uskutočnila v Bratislave. Európska komisia by podľa nich nemala čakať na škody, ale preventívne konať.



„Európsky trh čelí silnej cenovej konkurencii zo strany tretích krajín, ktoré profitujú z nesystémových dotácií, nižších environmentálnych štandardov a lacnejšej energie. To deformuje trh a vyžaduje rýchlu reakciu EÚ prostredníctvom antisubvenčných a antidumpingových nástrojov. Memorandum vyzýva Európsku komisiu, aby konala preventívne už na základe princípu ‚hrozby ujmy‘, bez čakania na jej reálny vznik,“ uviedli podnikatelia.



Zástupcovia priemyslu ako kľúčové opatrenia uviedli zásadné zníženie regulačného a administratívneho zaťaženia podnikov, zahrnutie strategických priemyselných odvetví, ako je aj oceliarstvo, do inovačných programov EÚ a podporu realistických transformačných cieľov a technologickej neutrality v automobilovom sektore.



Zástupcovia profesijných zväzov a združení zdôraznili aj naliehavosť obnovy transatlantických obchodných vzťahov medzi EÚ a USA. Pretrvávajúce obchodné spory oslabujú toto partnerstvo, zvyšujú náklady a neistotu pre podniky i spotrebiteľov a zároveň ohrozujú pracovné miesta. Nevyhnutná je obnova bezcolných režimov v kľúčových sektoroch, ako automobilový priemysel, oceľ, hliník či čisté technológie.



Ako zásadnú prekážku udržateľnej konkurencieschopnosti identifikuje memorandum vysoké ceny energií. Preto sú medzi návrhmi krátkodobé opatrenia na zníženie nákladov pre energeticky náročné odvetvia, obmedzenie špekulácie na energetických burzách a podpora dlhodobých zmlúv mimo burzy. Cestu k zabezpečeniu spravodlivého vnútorného trhu vidí podnikateľský sektor v harmonizácii sieťových poplatkov a kompenzácii pre energeticky náročné odvetvia.



Na štvrtom ročníku Biznis konferencie V4 v Bratislave sa zúčastnilo viac ako štyristo účastníkov z rôznych oblastí podnikania a štátnej správy z krajín V4. „Viacej ako kedykoľvek potrebujeme dynamické vzťahy a spoluprácu, či už ide o susedské štáty, uplatnenie európskeho priemyslu vo svete alebo dialóg verejného a súkromného sektora,“ uzatvoril predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.