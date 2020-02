Podnikateľkou Slovenska 2019 je Alexandra Krajčiová – Orčíková

Bratislava 21. februára (TASR) - Absolútnou víťazkou jubilejného 20. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska 2019, ktorú opäť zorganizovala Slovak Business Agency (SBA) a ktorej výsledky slávnostne vyhlásili vo štvrtok (20. 2.) v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave, je Alexandra Krajčiová – Orčíková. TASR o tom informovala riaditeľka súťaže Lucia Veselská, poradkyňa generálneho riaditeľa SBA.



Žilinčanka podľa Veselskej podniká v špecifickom, ale nenahraditeľnom priemysle. Je spolumajiteľkou jedinej úspešnej fungujúcej kafilérie na Slovensku. Matka dvoch synov stojí na čele rodinnej firmy, ktorá sa zameriava aj na zber, zvoz a neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, už tri roky. Spoločnosť má v súčasnosti 50 zamestnancov.



Krajčiová – Orčíková súťažila podľa Veselskej v kategórii Výnimočná podnikateľka, v ktorej zdolala svoje dve súperky - farmárku Janu Roziakovú z Môťovej neďaleko Zvolena a Bratislavčanku Pavlínu Liškovú, ktorá ponúka barefootovú obuv (topánky s mäkkou podrážkou a anatomicky tvarovanou špičkou).



Titul v kategórii Začínajúca podnikateľka, v ktorej bojovalo rekordných 37 prihlásených dám, si odniesla Bratislavčanka Michaela Šišková. Tá v rámci firmy DNA ERA ponúka testy DNA, ktorých cieľom je poukázať na genetické riziko a následné nastavenie si prevencie tak, aby bol človek na základe výsledkov schopný upraviť si životosprávu a viesť kvalitnejší život. Jej protivníčkami vo finálovej trojici boli herečka Lucia Siposová, ktorá spolu s režisérom Vašom Púčikom otvorila v hlavnom meste autentický kabaretný klub a majiteľka prvého bezobalového obchodu v Trenčíne Martina Novotová.



Najlepšou podnikateľkou medzi Úspešnými živnostníčkami sa stala Prešovčanka Karolína Jankivová, ktorá sa spolu s bratom Michalom venuje unikátnej technike ručného plisovania. Na obyčajnej látke vytvára 3D vzory pomocou špeciálnych papierových foriem. Víťazka zdolala bratislavskú profesionálnu tanečníčku Miroslavu Kosorinovú aj trnavskú umeleckú dizajnérku Soňu Bergendiovú.



Najviac hlasov v kategórii Inovatívna podnikateľka poslala verejnosť Bratislavčanke Jane Bednárovej – žene, ktorá priniesla úplnú novinku na slovenskom trhu. Výrobu a predaj originálne krásnych a zdravých ovocných kytíc a bonboniéry. Bednárová o prvenstvo súperila s prevádzkovateľkou požičovne vianočných stromčekov Evou Kollárovou a košickou výrobkyňou nice parfumov Evou Škovranovou.



O súťaž Podnikateľka Slovenska 2019 bol podľa Veselskej veľký záujem. Možnosť prihlásiť sa do súťaže využilo rekordných 118 podnikateliek. "Som nadšená a milo prekvapená takým veľkým počtom prihlásených dám. Je to dôkaz, že súťaž má stále veľký význam. Ocenenia sa síce dostalo len pár vybraným, každá z prihlásených si však zaslúži náš obdiv. Pre našu spoločnosť robia veľa a pevne verím, že dokážu do budúcich rokov inšpirovať mnohé nasledovníčky," povedala na margo súťaže Veselská.