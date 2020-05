Podnikateľom v PVV chýba podpora inovácií, či záväzné ciele

Bratislava 2. mája (TASR) – Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré vo štvrtok (30. 4.) schválil slovenský parlament, sľubuje okrem iného väčšiu stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, podporu domácich firiem, znižovanie byrokracie či pružnejší Zákonník práce. Napriek deklarovanej podpore podnikania však zamestnávatelia našli v PVV niekoľko tém, ktoré im v tomto dokumente chýbajú. Ide napríklad o väčšiu podporu inovácií, smerovanie ekonomiky po súčasnej kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 či presne zadefinované ciele.



"Opatrenia spomínané v PVV sú zatiaľ všeobecným prísľubom. Chýba zadefinovanie priorít týkajúcich sa zotavovania ekonomiky v rámci krízového obdobia a po krízovom období," upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Veľké firmy s viac ako 500 zamestnancami združené v Klube 500, naopak, ocenili, že ide o "historicky prvé vyhlásenie vlády, ktoré sa osobitne venuje podpore domácich podnikov a podnikateľov".



Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina pozitívne hodnotí záväzok vlády systematicky pracovať na zlepšovaní podnikateľského prostredia, či už formou znižovania byrokracie alebo prijímaním informovaných rozhodnutí na základe faktov a podriadiť tomuto princípu aj poslanecké návrhy. "Taktiež vítam záujem prijať pružný Zákonník práce a znížiť daňovo-odvodové zaťaženie pre najnižšie príjmové skupiny," uviedol Serina.



PAS však vníma aj riziká schváleného PVV. Jedným z nich je, že mnohé opatrenia vláda len plánuje navrhnúť alebo prijať až po dosiahnutí konsenzu so sociálnymi partnermi. "Čo znamená, že je otázne, či a v akej podobe naozaj budú prijaté. Zároveň má vláda priveľa priorít, ktoré sú alebo môžu byť v priamom rozpore. Ak sa bude vláda snažiť vyhovieť každému, neurobí nič," zdôraznil Serina.



Asociácii priemyselných zväzov (APZ) podľa jej hovorkyne Silvie Šeptákovej v PVV chýba podpora predaja nízkoemisných áut a rozvoj infraštruktúry pre túto formu dopravy, ale napríklad aj väčší priestor a konkrétnejšie rozpracovanie oblasti inovácií. "Práve veda výskum a inovácie sú základným predpokladom rozvoja priemyslu, a tým pádom aj podpory slovenskej ekonomiky," uviedla Šeptáková.



Podpora technického a prírodovedného vzdelávania by podľa podnikateľov mala byť medzi prioritami novej vlády. "Bez absolventov týchto odborov sa slovenský priemysel nezaobíde," zdôraznil Klub 500. Podľa PAS v programovom vyhlásení chýba pomenovanie nástrojov na dosiahnutie zmeny školského systému smerom k jeho skvalitneniu. "Celkovo je kapitola o školstve plná zámerov, fráz a cieľov, pričom reálnych opatrení je relatívne málo," zhodnotil Serina.



Zástupcovia podnikateľov tiež upozornili na nejasnú definíciu zvyšovania podielu nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, za nesprávne niektorí považujú napríklad presadenie povinnosti uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva, ako aj zavedenie trestného činu nezaplatenia faktúry. V programovom vyhlásení by podnikatelia radi videli aj odpojenie príplatkov ku mzde od minimálnej a priemernej mzdy, zmenu určovania minimálnej mzdy či zrušenie povinných rekreačných poukazov.