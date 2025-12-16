< sekcia Ekonomika
Podnikateľov čakajú od nového roka viaceré zmeny v evidencii tržieb
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Podnikatelia sa budú musieť pripraviť od januára na zmeny v evidencii služieb. Od nového roka by mal platiť zákon o evidencii tržieb, ten rozširuje povinnosť evidovať tržby cez takzvanú registračnú pokladnicu aj na subjekty, ktoré ju doteraz používať nemuseli. Zákon ešte čaká na podpis prezidenta SR Petra Pellegriniho, no účinný by mal byť už od 1. januára 2026. Informovala o tom Finančná správa (FS).
Zmena nastane napríklad v presnejšom definovaní pojmu predávajúci a zavádzajú sa tiež pravidlá pre všetky osoby s oprávnením na podnikanie alebo výkon samostatnej zárobkovej činnosti, a to bez ohľadu na miesto trvalého pobytu či sídlo. Od nového roka bude platiť povinnosť evidovať tržby pre všetkých predávajúcich, teda fyzické aj právnické osoby s oprávnením na výkon podnikania alebo v rámci samostatnej zárobkovej činnosti či pri prijímaní tržieb za predaj tovaru a poskytovanie služieb.
„Jednou z najvýznamnejších zmien je zrušenie prílohy č. 1 zo zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá doteraz vymedzovala konkrétne služby podliehajúce povinnej evidencii tržieb. V praxi to znamená, že od nového roka pribudnú medzi povinné subjekty aj viaceré profesie a služby, ktoré doposiaľ evidovať tržby prostredníctvom pokladnice nemuseli,“ uviedla FS.
Od januára sa zvýšia tiež sankcie za závažné porušenia evidencie tržieb, pričom pokuty sa budú pohybovať od 1500 do 20.000 eur pri prvom porušení a od 3000 do 40.000 eur pri opakovanom porušení. Predávajúci bude rovnako povinný na každom predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnostiach, ktoré sú ustanovené v zákone o evidencii tržieb, pričom sa to týka povinnosti vydávania pokladničného dokladu. Veľkosť oznámenia musí byť minimálne vo formáte A5 tak, aby bolo pre kupujúceho ľahko prístupné a dobre čitateľné. Od nového roka bude aj povinnosť zavedenia takzvaného technického DIČ pre predávajúcich, ktorí ešte nemajú pridelené daňové identifikačné číslo.
Od 1. marca budú musieť zase všetci predávajúci umožniť prijímanie bezhotovostných platieb už od jedného eura, a to prostredníctvom QR kódu alebo iného platobného prostriedku. „Podnikatelia a osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť by sa mali na nové povinnosti pripraviť už teraz. Včasná príprava, výber vhodného typu pokladnice a oboznámenie sa s novými pravidlami pomôžu predísť problémom po nadobudnutí účinnosti zákona. Cieľom novej právnej úpravy je vytvoriť transparentnejšie podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž a prispôsobiť evidenciu tržieb moderným technológiám a platobným návykom,“ dodala FS.
