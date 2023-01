Podnikateľská aktivita v eurozóne v januári vzrástla

Brusel/Londýn 24. januára (TASR) - Podnikateľská aktivita v eurozóne sa na začiatku tohto roka prekvapivo vrátila k miernemu rastu. To je ďalším signálom, že pokles ekonomiky regiónu nemusí byť taký hlboký, ako sa mnohí pôvodne obávali, a že eurozóna sa môže vyhnúť recesii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa priemysel aj služby, v januári stúpol na 50,2 bodu z decembrových 49,3 bodu, uviedla spoločnosť S&P Global vo svojom rýchlom odhade. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu na 49,8 bodu.



Index sa prvýkrát od júna 2022 dostal nad 50-bodovú hranicu, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie.



"Prieskum nepochybne prináša dobré správy, ktoré naznačujú, že prípadný pokles bude pravdepodobne oveľa menej závažný, než sa pôvodne obávalo, a že recesii sa možno úplne vyhneme," uviedol hlavný ekonóm S&P Global Market Intelligence Chris Williamson.



Rastúci optimizmus signalizuje aj fakt, že firmy rýchlejšie prijímali nových zamestnancov. Index zamestnanosti v januári vzrástol na trojmesačné maximum 52,5 bodu z 51,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



PMI pre dominantný sektor služieb sa dostal na 6-mesačné maximum 50,7 bodu zo 49,8 v decembri. Ekonómovia očakávali len 50,2 bodu.



PMI pre výrobný sektor vzrástol na 48,8 bodu zo 47,8 bodu, pričom ekonómovia počítali so 48,5 bodu. Index produkcie stúpol na 7-mesačné maximum 49 bodov zo 47,8 bodu.