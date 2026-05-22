Podnikateľská dôvera v Belgicku sa v máji zvýšila
Autor TASR
Brusel 22. mája (TASR) - Nálada belgických podnikateľov sa v máji mierne zlepšila. Index podnikateľskej dôvery v krajine sa zvýšil o 0,9 bodu na úroveň -13,3 bodu z jednoročného minima -14,2 bodu, na ktorom bol v predchádzajúcom mesiaci. Ide o lepší výsledok, ako očakávali analytici, ktorí predpokladali, že index sa zlepší menej výrazne, a to na -13,5 bodu. Ukázal to prieskum belgickej centrálnej banky, ktorého výsledky zverejnili v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zlepšil sa najmä index podnikateľskej nálady v belgickom stavebníctve, a to na -11,1 bodu z aprílových -15,7 bodu, vďaka pokračujúcemu rastu objednávok a očakávaniam silnejšieho dopytu v blízkej budúcnosti. Po nepretržitom poklese, ktorý sa začal vlani v decembri, sa v máji posilnil aj ukazovateľ dôvery v sektore podnikateľských služieb na -8,8 bodu z úrovne -11,6 bodu. Podporilo ho zlepšenie očakávaní v oblasti budúcej aktivity a celkového dopytu. Indikátor nálady v odvetví obchodu sa nezmenil a zostal na úrovni 14,8 bodu, keďže slabšie očakávania v oblasti dopytu vyvážili lepšie prognózy zamestnanosti a objednávok.
Nálada v belgickom priemyselnom sektore sa však v máji mierne zhoršila. Index, ktorý ju odzrkadľuje, klesol na -14,8 z aprílových -14,4 bodu. Zväčšil sa totiž pesimizmus v otázke budúceho dopytu, hoci sa zlepšili objednávky a firmy plánujú prijímať nových zamestnancov.
