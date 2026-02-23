< sekcia Ekonomika
Podnikateľská dôvera v Nemecku vzrástla na šesťmesačné maximum
Index podnikateľskej klímy v Nemecku vzrástol vo februári na 88,6 bodu, uviedol Ifo.
Autor TASR
Mníchov 23. februára (TASR) - Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku tento mesiac vzrástla, pričom tempo rastu bolo výraznejšie, než očakávali analytici. Navyše, nálada podnikateľov dosiahla najvyššiu úroveň za pol roka. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo), ktoré priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Index podnikateľskej klímy v Nemecku vzrástol vo februári na 88,6 bodu, uviedol Ifo. To je najvyššia hodnota indexu od augusta minulého roka, v ktorom index dosiahol 88,8 bodu. Na porovnanie, v januári dosiahol 87,6 bodu. Výsledok je lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom indexu na 88,4 bodu.
Nemecké firmy lepšie hodnotili súčasné podmienky pre ich biznis, navyše, aj čo sa týka očakávaní v najbližších mesiacoch, sú optimistické. Čiastkový index súčasných podmienok vzrástol na 86,7 bodu z januárovej hodnoty 85,7 bodu a podindex očakávaní zaznamenal rast na 90,5 bodu z 89,6 bodu v prvom mesiaci roka.
Index podnikateľskej klímy v Nemecku vzrástol vo februári na 88,6 bodu, uviedol Ifo. To je najvyššia hodnota indexu od augusta minulého roka, v ktorom index dosiahol 88,8 bodu. Na porovnanie, v januári dosiahol 87,6 bodu. Výsledok je lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom indexu na 88,4 bodu.
Nemecké firmy lepšie hodnotili súčasné podmienky pre ich biznis, navyše, aj čo sa týka očakávaní v najbližších mesiacoch, sú optimistické. Čiastkový index súčasných podmienok vzrástol na 86,7 bodu z januárovej hodnoty 85,7 bodu a podindex očakávaní zaznamenal rast na 90,5 bodu z 89,6 bodu v prvom mesiaci roka.