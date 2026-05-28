Podnikateľská dôvera v Taliansku padla na 8-mesačné minimum
Najnovšie údaje priniesli zmiešané signály z tretej najväčšej ekonomiky eurozóny.
Autor TASR
Rím 28. mája (TASR) - Nálada talianskych spotrebiteľov sa v máji napriek očakávaniam zotavila po predchádzajúcich poklesoch. Podnikateľská dôvera však padla na 8-mesačné minimum. Najnovšie údaje tak priniesli zmiešané signály z tretej najväčšej ekonomiky eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index spotrebiteľskej dôvery v máji stúpol na 93,4 bodu z aprílových 90,8 bodu, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali so znížením indexu na 90,1 bodu.
Zložený index podnikateľskej dôvery, ktorý zahŕňa výrobný sektor, maloobchod, stavebníctvo a služby, klesol na 94,1 bodu z 95,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci a dostal sa na najnižšiu úroveň od septembra minulého roka. Index dôvery vo výrobnom sektore stagnoval na úrovni 87,9 bodu.
Vláda premiérky Giorgie Meloniovej minulý mesiac znížila prognózy rastu ekonomiky na tento aj budúci rok na 0,6 %. Dôvodom je prudký nárast cien energií a konflikt na Blízkom východe. Pôvodne počítala s expanziou o 0,7 %, respektíve o 0,8 %.
Vláda na rok 2028 predpovedá rast na úrovni 0,8 %, čo by znamenalo, že talianska ekonomika zaznamená po sebe 6 rokov rastu s tempom nižším ako 1 %.
