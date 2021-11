Podnikateľská dôvera v Taliansku vzrástla

Rím 28. novembra (TASR) - Podnikateľská nálada v Taliansku sa tento mesiac mierne zlepšila, k čomu prispel najmä vývoj vo výrobnom sektore. V rámci neho dosiahla nálada vo firmách 16-mesačné maximum. Poukázali na to údaje talianskeho štatistického úradu.



Index podnikateľskej dôvery dosiahol v Taliansku v novembri 115,1 bodu oproti októbrovej hodnote 115 bodov. Výrazne sa zvýšila nálada vo výrobnom sektore a rast zaznamenala aj nálada v maloobchode. Naopak, dôvera v ekonomiku zo strany stavebného sektora prudko klesla a nadol išla aj nálada v oblasti služieb.



Index dôvery vo výrobnom sektore sa v novembri zvýšil na 116 bodov z októbrovej hodnoty 115,1 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od júla 2020. Výsledok výrazne prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zhoršením nálady vo výrobe a poklesom indexu na 114 bodov.



Rast zaznamenal aj index dôvery v maloobchode. Dosiahol 106,8 bodu oproti októbrovej hodnote 105,4 bodu.



Nálada v stavebníctve a službách však klesla. Index dôvery v stavebníctve dosiahol 157,4 bodu oproti 159,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci a index v sektore služieb klesol zo 112,1 bodu v októbri na 111,3 bodu.