Podnikateľské združenia vyzvali na dodržiavanie legislatívneho procesu

Bratislava 17. decembra (TASR) - Zamestnávateľské združenia, obchodné a priemyselné komory a podnikateľské asociácie vnímajú s veľkým znepokojením prípady obchádzania štandardného legislatívneho procesu. Vládu aj poslancov Národnej rady (NR) SR vyzvali na dodržiavanie jeho princípov a posilnenie dialógu s odbornou verejnosťou pri presadzovaní reformných zámerov. Vo štvrtok o tom informovala Americká obchodná komora v SR (AmCham).



"Udalosti posledných týždňov v nás vyvolávajú mnohé otázniky, pretože sme svedkami viacerých situácií a postupov, ktoré v krajinách s vyspelým právnym štátom nemajú miesto a pri ktorých boli hrubo porušené princípy predvídateľného legislatívneho procesu," uviedlo 13 zamestnávateľských a obchodných združení v spoločnom vyhlásení. Podnikatelia pripomenuli, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala "posilniť stabilitu a predvídateľnosť právneho poriadku, najmä v záujme zlepšenia postavenia občanov a kvality podnikateľského prostredia".



Podnikatelia kritizujú snahu o zmenu ústavy formou poslaneckých pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní v pléne NR SR. Nepáči sa im napríklad snaha presadiť do ústavy princípy dôchodkovej reformy. "Vzhľadom na to, že vládna novela ústavy, ktorá prešla štandardným legislatívnym procesom, sa týkala predovšetkým oblasti súdnictva, išlo jednoznačne o obsahovo nesúvisiaci pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený v druhom čítaní v pléne," zdôraznili podnikatelia. Reforma dôchodkového systému sa podľa nich môže zrealizovať až po odbornej diskusii a dôkladnom vyhodnotení vplyvov.



Hoci legislatívny proces na vládnej úrovni prešiel podľa signatárov vyhlásenia za uplynulé roky zlepšeniami, podnikatelia sú sklamaní zo spôsobu, akým sa realizujú niektoré významné regulačné zmeny v oblastiach, ako sú verejné obstarávanie či stavebné konania. Zmeny sa podľa nich realizujú bez primeraného dialógu s odbornou verejnosťou, hoci budú mať výrazný vplyv na podnikateľské prostredie. "Takéto postupy sú v príkrom rozpore s programovým vyhlásením vlády, ako aj platnými pravidlami legislatívneho procesu. Rovnako požadujeme sfunkčnenie dialógu na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady SR," dodali podnikatelia.



Pod vyhlásenie sa okrem AmCham podpísali Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Business Leaders Forum (BLF), Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Industry Innovation Cluster, Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovak Compliance Circle (SCC), Slovak Venture Capital and Private Equity Association (SLOVCA), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Slovensko-rakúska obchodná komora a Švédska obchodná komora v SR (Swedcham).