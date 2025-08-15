Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podnikové zásoby v USA, ktoré sú kľúčovou zložkou HDP, v júni vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa podnikové zásoby v júni zvýšili o 0,2 % oproti máju, keď zostali nezmenené. Zásoby sú jednou z najkolísavejších zložiek HDP.

Autor TASR
Washington 15. augusta (TASR) - Podnikové zásoby v USA, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu (HDP), v júni 2025 vzrástli. Prispeli k tomu vyššie zásoby motorových vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

K júnovému nárastu prispelo zvýšenie veľkoobchodných zásob o 0,1 % po májovom poklese o 0,3 %. A aj nárast zásob vo výrobe o 0,2 % (0,1 % v predchádzajúcom mesiaci).

Maloobchodné zásoby vzrástli takisto o 0,2 %, rovnako ako v máji. Zásoby motorových vozidiel pritom v júni stúpli o 1 % (0,6 % v máji).

Maloobchodné zásoby bez automobilov, ktoré sú zahrnuté do výpočtu HDP, klesli o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní vzrástli podnikové zásoby v USA v júni 2025 o 1,6 %.

Za celý 2. štvrťrok 2025 však hodnota zásob medziročne klesla o 26 miliárd USD (22,24 miliardy eur), čo znížilo rast HDP o 3,17 percentuálneho bodu. Tento pokles bol však viac než vykompenzovaný menším obchodným deficitom, keďže dovoz po zavedení ciel klesol.

Tržby firiem sa v júni zotavili a vzrástli o 0,5 % po poklese o 0,4 % v máji.

Pri júnovom tempe predaja by firmám trvalo vypredanie regálov 1,38 mesiaca, čo je pokles oproti 1,39 mesiaca v máji.

(1 EUR = 1,1688 USD)
