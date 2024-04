Podnikové zásoby v USA sa po stagnácii vrátili k rastu

Washington 16. apríla (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch sa po januárovej stagnácii vrátili vo februári k rastu, pričom jeho tempo bolo o niečo výraznejšie, než sa očakávalo. Uviedlo to americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Podnikové zásoby v USA sa vo februári zvýšili medzimesačne o 0,4 %. To je o 0,1 percentuálneho bodu výraznejšie tempo, než predpokladali analytici, ktorí očakávali rovnaký rast ako v poslednom mesiaci minulého roka. Vývoj v oblasti podnikových zásob najviac ovplyvnili zásoby v maloobchode a vo veľkoobchode. V prvom prípade sa zvýšili o 0,6 % a v druhom o 0,5 %. Rast však zaznamenali aj zásoby vo výrobnej sfére, a to o 0,3 %.



Ministerstvo obchodu zároveň informovalo o výraznom zotavení tržieb amerických podnikov. Tie sa vo februári zvýšili o 1,6 %, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka o 1 % klesli. Výrazne vzrástli najmä tržby vo veľkoobchode, a to o 2,3 %. Tržby v maloobchode sa zvýšili o 1 % a tržby podnikov vo výrobnom sektore o 1,4 %.