Podnikové zásoby v USA sa v novembri mierne zvýšili

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

S rastom o 0,2 % okrem toho za november počítali aj ekonómovia.

Autor TASR
Washington 10. februára (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch vzrástli aj v novembri, tempo rastu sa však oproti októbru spomalilo. Navyše, rast bol miernejší aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Údaje, ktoré v utorok zverejnilo americké ministerstvo obchodu, priniesol portál RTTNews.

Podľa ministerstva podnikové zásoby, ktoré sú významnou zložkou hrubého domáceho produktu (HDP), vzrástli v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 %. Tempo rastu sa tak spomalilo, keďže po revízii údajov za október smerom nadol sa v danom mesiaci podnikové zásoby zvýšili o 0,2 %.

S rastom o 0,2 % okrem toho za november počítali aj ekonómovia. Tí vychádzali z pôvodných údajov za mesiac október, ktoré poukazovali na rast na úrovni 0,3 %.

K miernemu rastu podnikových zásob prispel najmä vývoj vo veľkoobchode. Zásoby v tomto sektore sa zvýšili o 0,2 %. Rast zaznamenali aj zásoby vo výrobe, a to o 0,1 %. Naopak, maloobchodné zásoby o 0,1 % klesli.

Ministerstvo obchodu okrem toho zverejnilo údaje o vývoji podnikových tržieb. Tie sa v novembri vrátili k rastu. Po októbrovom poklese o 0,2 % sa v novembri zvýšili o 0,6 %.

Opäť ich najviac podporil veľkoobchod, kde tržby vzrástli o 1,3 %. Nasledoval maloobchod s rastom tržieb o 0,5 %, naopak, výrobné podniky zaznamenali pokles tržieb o 0,1 %.
