Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
< sekcia Ekonomika

Podnikové zásoby v USA sa v septembri vrátili k rastu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministerstvo oznámilo, že podnikové zásoby v USA sa v septembri v porovnaní s augustom zvýšili o 0,2 %.

Autor TASR
Washington 16. decembra (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch sa po nečakane slabom auguste vrátili v septembri k rastu. Prispeli k tomu zásoby v maloobchode aj vo veľkoobchode, ktorých rast vykompenzoval pokles zásob vo výrobnom sektore. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.

Ministerstvo oznámilo, že podnikové zásoby v USA sa v septembri v porovnaní s augustom zvýšili o 0,2 %. Na porovnanie, v auguste stagnovali, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom.

Za rastom podnikových zásob v septembri sú veľkoobchodné a maloobchodné zásoby. Tie sa zvýšili o 0,5 %, respektíve o 0,4 %. Naopak, zásoby vo výrobnom sektore zaznamenali 0,1-percentný pokles.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že celkové tržby amerických podnikov sa v septembri nemenili. Na úrovni z predchádzajúceho mesiaca tak zotrvali už druhý mesiac v rade. Maloobchodné tržby vzrástli o 0,1 %, veľkoobchodné klesli o 0,2 % a tržby vo výrobnej sfére stagnovali.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie