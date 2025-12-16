< sekcia Ekonomika
Podnikové zásoby v USA sa v septembri vrátili k rastu
Autor TASR
Washington 16. decembra (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch sa po nečakane slabom auguste vrátili v septembri k rastu. Prispeli k tomu zásoby v maloobchode aj vo veľkoobchode, ktorých rast vykompenzoval pokles zásob vo výrobnom sektore. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
Ministerstvo oznámilo, že podnikové zásoby v USA sa v septembri v porovnaní s augustom zvýšili o 0,2 %. Na porovnanie, v auguste stagnovali, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom.
Za rastom podnikových zásob v septembri sú veľkoobchodné a maloobchodné zásoby. Tie sa zvýšili o 0,5 %, respektíve o 0,4 %. Naopak, zásoby vo výrobnom sektore zaznamenali 0,1-percentný pokles.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že celkové tržby amerických podnikov sa v septembri nemenili. Na úrovni z predchádzajúceho mesiaca tak zotrvali už druhý mesiac v rade. Maloobchodné tržby vzrástli o 0,1 %, veľkoobchodné klesli o 0,2 % a tržby vo výrobnej sfére stagnovali.
