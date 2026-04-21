Podnikové zásoby v USA sa vo februári zväčšili
Podnikové zásoby v USA sa medzimesačne posilnili o 0,4 % po tom, ako v januári stagnovali.
Autor TASR
Washington 21. apríla (TASR) - Americké podnikové zásoby sa vo februári zvýšili o niečo viac, ako sa očakávalo. Pomohol tomu prudký rast zásob veľkoobchodníkov. Naznačuje to, že investície do zásob by mohli v prvom štvrťroku prispieť k rastu hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podnikové zásoby v USA sa medzimesačne posilnili o 0,4 % po tom, ako v januári stagnovali. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia očakávali, že podnikové zásoby, ktoré sú kľúčovou, ale zároveň veľmi volatilnou zložkou HDP, sa vo februári zvýšia o 0,3 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa americké podnikové zásoby zväčšili o 1,3 %. Zásoby maloobchodu stúpli o 0,2 %, zásoby veľkoobchodu sa posilnili o 0,8 % a zásoby výrobcov vzrástli o 0,1 %.
Podnikové zásoby vo štvrtom kvartáli mierne prispeli k rastu americkej ekonomiky, ktorá sa medziročne posilnila o 0,5 %. Pobočka amerického Federálneho rezervného systému teraz odhaduje, že ekonomika USA za prvý kvartál vykáže rast o 1,3 %.
Podnikové zásoby v USA sa medzimesačne posilnili o 0,4 % po tom, ako v januári stagnovali. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia očakávali, že podnikové zásoby, ktoré sú kľúčovou, ale zároveň veľmi volatilnou zložkou HDP, sa vo februári zvýšia o 0,3 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa americké podnikové zásoby zväčšili o 1,3 %. Zásoby maloobchodu stúpli o 0,2 %, zásoby veľkoobchodu sa posilnili o 0,8 % a zásoby výrobcov vzrástli o 0,1 %.
Podnikové zásoby vo štvrtom kvartáli mierne prispeli k rastu americkej ekonomiky, ktorá sa medziročne posilnila o 0,5 %. Pobočka amerického Federálneho rezervného systému teraz odhaduje, že ekonomika USA za prvý kvartál vykáže rast o 1,3 %.