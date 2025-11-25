< sekcia Ekonomika
Podnikové zásoby v USA v auguste nečakane stagnovali

Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch zaznamenali v auguste nečakanú stagnáciu. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
Ministerstvo oznámilo, že podnikové zásoby v USA sa v auguste v porovnaní s júlom nemenili po tom, ako v júli zaznamenali mierny medzimesačný rast na úrovni 0,1 %. Údaje za júl tak boli revidované smerom nadol, keďže tie pôvodné poukazovali na rast o 0,2 %.
Aj augustový výsledok bol horší, než sa čakalo. Ekonómovia totiž počítali s rastom zásob o 0,1 %. Vývoj podnikových zásob v USA za august je výsledkom stagnácie zásob vo výrobe a vo veľkoobchode, zatiaľ čo maloobchodné zásoby klesli o 0,1 %.
