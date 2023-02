Podnikové zásoby v USA v decembri mierne vzrástli

Washington 15. februára (TASR) - Podnikové zásoby v USA v decembri 2022 podľa očakávania vzrástli len mierne, keďže firmy ich pre spomaľovanie dopytu pozorne sledujú a spravujú. Oznámilo to v stredu americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa najnovších údajov sa podnikové zásoby v USA v decembri zvýšili o 0,3 % v porovnaní s novembrom, keď vzrástli tiež medzimesačne o 0,3 %. Ekonómovia takýto výsledok očakávali.



Podnikové zásoby sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu.



Decembrové štatistiky ukázali, že tempo rastu zásob veľkoobchodníkov sa zmiernilo na 0,1 % z 0,9 % v novembri, zatiaľ čo v prípade výrobcov ožilo a stúplo na 0,4 % po stagnácii v novembri.



Aj zásoby maloobchodníkov sa v decembri zvýšili, a to o 0,7 % po nulovom raste mesiac predtým. Zásoby motorových vozidiel pritom stúpli o 1,4 % (o 1,1 % v novembri). A maloobchodné zásoby bez áut, ktoré vstupujú do výpočtu HDP, vzrástli o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní vyskočili podnikové zásoby vlani v decembri o 12,7 %. Akumulácia zásob sa vo 4. štvrťroku 2022 prudko zvýšila, čo odrážalo najmä neželané hromadenie tovaru, keďže vyššie náklady na pôžičky prispeli k spomaleniu domáceho dopytu, ktorý dosiahol najmenšie tempo za 2,5 roka.



A zároveň podnikové tržby v decembri klesli o 0,6 % po znížení o 1,2 % v novembri. Pri decembrovom tempe predaja by firmám trvalo vyprázdnenie regálov 1,37 mesiaca. To je najdlhšie obdobie od novembra 2020 a viac ako 1,35 mesiaca v novembri 2022.



Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, od vlaňajšieho marca zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 450 bázických bodov z takmer nuly na rozpätie 4,50 % - 4,75 %, pričom k väčšine týchto zvýšení došlo od mája do decembra. V marci a máji 2023 sa očakáva ďalší nárast úrokov o 25 bázických bodov.