Podnikové zásoby v USA v decembri mierne vzrástli
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Podnikové zásoby v USA sa na konci minulého roka mierne zvýšili. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Podnikové zásoby v decembri vzrástli o 0,1 % po novembrovej stagnácii, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Analytici počítali s tým, že v porovnaní s novembrom zostanú bezo zmeny.
K miernemu nárastu prispeli veľkoobchodné zásoby, ktoré sa zvýšili o 0,2 %, zatiaľ čo zásoby v priemysle aj maloobchode stúpli o 0,1 %.
Predaje podnikov sa v decembri zvýšili o 0,5 % po novembrovom raste o 0,6 %. Maloobchodné predaje stagnovali, predaje priemyslu stúpli o 0,5 % a veľkoobchodné predaje o 1 %.
