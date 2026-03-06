Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podnikové zásoby v USA v decembri mierne vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Podnikové zásoby v USA sa na konci minulého roka mierne zvýšili. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Podnikové zásoby v decembri vzrástli o 0,1 % po novembrovej stagnácii, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Analytici počítali s tým, že v porovnaní s novembrom zostanú bezo zmeny.

K miernemu nárastu prispeli veľkoobchodné zásoby, ktoré sa zvýšili o 0,2 %, zatiaľ čo zásoby v priemysle aj maloobchode stúpli o 0,1 %.

Predaje podnikov sa v decembri zvýšili o 0,5 % po novembrovom raste o 0,6 %. Maloobchodné predaje stagnovali, predaje priemyslu stúpli o 0,5 % a veľkoobchodné predaje o 1 %.
