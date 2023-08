Podnikové zásoby v USA v júni stagnovali, druhý mesiac po sebe

Washington 15. augusta (TASR) - Podnikové zásoby v USA sa ani v júni nezmenili, už druhý mesiac po sebe. To naznačuje, že firmy aj naďalej opatrne riadia zásoby v očakávaní slabého dopytu v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov ministerstva podnikové zásoby v USA zostali v júni 2023 nezmenené, na májovej úrovni. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali, že ministerstvo obchodu v utorok vykáže aspoň mierny nárast firemných zásob, o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní podnikové zásoby, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov, vzrástli v júni o 2 %.



Analytici odhadujú, že súkromné investície do zásob mali v 2. štvrťroku malý príspevok k HDP po tom, ako boli v prvých troch mesiacoch roka jeho brzdou. Americká ekonomika vzrástla v období apríl až jún medziročne o 2,4 %.



Z predbežného odhadu, ktorý bol uverejnený minulý mesiac, vyplýva, že maloobchodné zásoby sa v júni zvýšili o 0,7 %, čo bolo o niečo viac ako v máji, keď stúpli o 0,6 %. Zásoby motorových vozidiel pritom vzrástli o 1,5 % (o 2,7 % v máji). Maloobchodné zásoby bez áut, ktoré sa započítavajú do HDP, sa v júni zvýšili o 0,3 %. Veľkoobchodné zásoby zároveň v júni klesli o 0,5 %.



Ministerstvo obchodu v utorok tiež uviedlo, že tržby podnikov v USA sa v júni znížili medzimesačne o 0,1 % po miernom raste o 0,1 % v máji.