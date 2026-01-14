< sekcia Ekonomika
Podnikové zásoby v USA v októbri vzrástli
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch v októbri opäť vzrástli, zatiaľ čo tržby klesli. Údaje, ktoré zverejnilo v stredu americké ministerstvo obchodu, naznačujú, že zásoby mohli mať v poslednom štvrťroku minulého roka pozitívny vplyv na tvorbu hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podnikové zásoby v USA sa v októbri medzimesačne zvýšili o 0,2 %, čo zodpovedá septembrovému nárastu. Maloobchodné zásoby v októbri vzrástli o 0,6 % po septembrovom náraste o 0,5 %. Zásoby motorových vozidiel sa zvýšili o 1,3 %, čo zodpovedá septembrovej bilancii. Maloobchodné zásoby bez automobilov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte HDP, zrýchlili rast na 0,3 % zo septembrovej úrovne 0,1 %. Veľkoobchodné zásoby v októbri vzrástli o 0,2 %, zatiaľ čo zásoby u výrobcov zostali nezmenené.
Tržby podnikov klesli v októbri o 0,2 % po poklese o 0,1 % v septembri. V maloobchode sa tržby znížili o 0,1 %.
