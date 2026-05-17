Nedela 17. máj 2026
Podnikové zásoby v USA vzrástli v marci najvýraznejšie za štyri roky

Autor TASR
Washington 17. mája (TASR) - Podnikové zásoby v USA výrazne zrýchlili v marci tempo rastu, pričom rast dosiahol najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Podpísali sa pod to najmä zásoby vo veľkoobchode. Rast, aj keď miernejší než v prípade veľkoobchodu, zaznamenali aj zásoby v maloobchode a vo výrobnom sektore. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.

Podnikové zásoby v USA zaznamenali v marci medzimesačný rast o 0,9 % po februárovom raste o 0,4 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od júna 2022. Výsledok prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom o 0,8 %.

Za nečakane prudkým zrýchlením rastu podnikových zásob je najmä veľkoobchod, kde sa zásoby zvýšili o 1,3 %. Tempo rastu sa tak výrazne zrýchlilo, keď vo februári rast v tomto segmente dosiahol medzimesačne 0,9 %. Zásoby však vzrástli aj vo výrobe a v maloobchodnom sektore, pričom v obidvoch prípadoch dosiahol 0,6 %.
