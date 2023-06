Podniky skupiny DMD Group dosiahli vlani kladné hospodárske výsledky

Dubnica nad Váhom 22. júna (TASR) - Podniky skupiny DMD Group, a. s. (ZTS-Špeciál, Konštrukta-Defence a ZVS holding) dosiahli v minulom roku kladné hospodárske výsledky. Informoval o tom generálny riaditeľ DMD Group Štefan Škultéty.



Spoločnosť ZTS – Špeciál, ktorá sa zameriava najmä na výrobu a výskum vežového a kanónového programu pre špeciálnu techniku, dosiahla v uplynulom roku zisk po zdanení vo výške takmer 750.000 eur a tržby takmer 11 miliónov eur.



Konštrukta – Defence zaznamenala rekordný rok. S obratom viac ako 84,5 milióna eur dosiahla hospodársky výsledok po zdanení vo výške viac ako 13,8 milióna eur. Spoločnosť zabezpečuje aj montáž samohybných húfnic Zuzana 2, je primárnym kontraktorom pre projekt dodávok vozidiel 8×8 Patria pre slovenskú armádu a poskytuje aj opravy pozemnej techniky či služby skúšobníctva.



ZVS holding, výrobca stredno a veľkokalibrovej munície prispela k pozitívnym ukazovateľom podnikov skupiny DMD ziskom po zdanení vo výške takmer 348.000 eur pri obrate viac ako 40 miliónov eur. V najbližších dvoch rokoch preinvestuje spoločnosť do rozšírenia kapacít viac ako 32 miliónov eur.



"Pozitívne výsledky sa využijú na nové investície do výrobnej infraštruktúry. Dlhodobé zanedbávanie našich záväzkov ako krajiny do financovania obrany a bezpečnosti sa automaticky premietalo do hospodárenia holdingu. Investičný dlh sa dnes môže pohybovať na úrovni minimálne 50 miliónov eur. Deficit na investíciách sa nedá vyriešiť za rok alebo dva. Je to dlhodobejšia záležitosť. Bez investícií by sme nevedeli flexibilne reagovať na dopyt, ktorý vznikol na základe novej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete," zdôraznil Škultéty.



Skupina DMD Group zamestnávala k 1. januáru tohto roka 612 zamestnancov, do konca roka by mal ich počet stúpnuť o viac ako 200.