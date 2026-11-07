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Podniky v Nemecku nerušia rozvody plynu napriek klimatickej neutralite
Nemecko sa snaží do roku 2045 ukončiť využívanie ropy a plynu a stať sa klimaticky neutrálne.
Autor TASR
Berlín 7. novembra (TASR) - Vyradiť svoje siete plynových rozvodov z prevádzky sa napriek smerovaniu ku klimatickej neutralite doteraz rozhodlo len 13 % nemeckých miest. Je to dokonca o šesť percentuálnych bodov menej ako pred rokom. Vyplýva to z prieskumu nemeckej Asociácie komunálnych podnikov (VKU). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výsledky prieskumu, o ktorých informoval denník Bild, ďalej ukázali, že 25 % nemeckých komunálnych podnikov plánuje z prevádzky vyradiť len časť plynových rozvodov a časť chce naďalej využívať. Zatiaľ nerozhodnutých je 38 % podnikov. Každý druhý nemecký komunálny podnik však predpokladá, že v budúcnosti sa bude spoliehať na kombináciu diaľkového vykurovania a tepelných čerpadiel.
Nemecko sa snaží do roku 2045 ukončiť využívanie ropy a plynu a stať sa klimaticky neutrálne. Na dodávky tepla má slúžiť diaľkové vykurovanie, tepelné čerpadlá a zelené plyny. Komunálne podniky a dodávatelia energie preto musia preskúmať, ktoré časti svojich plynových sietí premenia na zelené plyny a ktoré vyradia z prevádzky.
Šéf VKU Ingbert Liebing však pre denník Bild uviedol, že medzi mnohými komunálnymi podnikmi stále panuje značná neistota. Nemecká Asociácia komunálnych podnikov sa preto už dlhšie zasadzuje za to, aby štát počas postupného odchodu od zemného plynu poskytoval firmám a spotrebiteľom finančnú podporu.
Výsledky prieskumu, o ktorých informoval denník Bild, ďalej ukázali, že 25 % nemeckých komunálnych podnikov plánuje z prevádzky vyradiť len časť plynových rozvodov a časť chce naďalej využívať. Zatiaľ nerozhodnutých je 38 % podnikov. Každý druhý nemecký komunálny podnik však predpokladá, že v budúcnosti sa bude spoliehať na kombináciu diaľkového vykurovania a tepelných čerpadiel.
Nemecko sa snaží do roku 2045 ukončiť využívanie ropy a plynu a stať sa klimaticky neutrálne. Na dodávky tepla má slúžiť diaľkové vykurovanie, tepelné čerpadlá a zelené plyny. Komunálne podniky a dodávatelia energie preto musia preskúmať, ktoré časti svojich plynových sietí premenia na zelené plyny a ktoré vyradia z prevádzky.
Šéf VKU Ingbert Liebing však pre denník Bild uviedol, že medzi mnohými komunálnymi podnikmi stále panuje značná neistota. Nemecká Asociácia komunálnych podnikov sa preto už dlhšie zasadzuje za to, aby štát počas postupného odchodu od zemného plynu poskytoval firmám a spotrebiteľom finančnú podporu.