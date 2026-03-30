Podniky v Nemecku plánujú zvyšovať svoje ceny
Cenové očakávania podľa mníchovského inštitútu rastú obzvlášť výrazne v priemysle a stavebníctve.
Autor TASR
Mníchov 30. marca (TASR) - Čoraz viac podnikov v Nemecku plánuje v dôsledku vojny na Blízkom východe zvyšovať svoje ceny. Príslušný ukazovateľ vzrástol na najvyššiu úroveň od marca 2023. oznámil v pondelok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Tlak na ceny v Nemecku opäť citeľne narastá,“ uviedol vedúci prieskumov inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. Spojené štáty a Izrael od konca februára vedú vojnu proti Iránu, zatiaľ čo Teherán útočí na energetickú infraštruktúru štátov v oblasti Perzského zálivu, kde majú USA svoje vojenské základne. Konflikt viedol k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy. To viedlo k prudkému nárastu cien ropy, palív, plynu a elektriny. „Podniky čoraz viac prenášajú rastúce náklady na spotrebiteľov,“ uviedol Wohlrabe. „Vzhľadom na vyššie výrobné a dopravné náklady sa ceny energií prejavia aj na tovaroch a službách,“ dodal.
Cenové očakávania podľa mníchovského inštitútu rastú obzvlášť výrazne v priemysle a stavebníctve. Aj poskytovatelia služieb, napríklad v gastronómii, maloobchode alebo zdravotníctve, výrazne zvýšili svoje cenové očakávania.
„Tlak na ceny v Nemecku opäť citeľne narastá,“ uviedol vedúci prieskumov inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. Spojené štáty a Izrael od konca februára vedú vojnu proti Iránu, zatiaľ čo Teherán útočí na energetickú infraštruktúru štátov v oblasti Perzského zálivu, kde majú USA svoje vojenské základne. Konflikt viedol k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy. To viedlo k prudkému nárastu cien ropy, palív, plynu a elektriny. „Podniky čoraz viac prenášajú rastúce náklady na spotrebiteľov,“ uviedol Wohlrabe. „Vzhľadom na vyššie výrobné a dopravné náklady sa ceny energií prejavia aj na tovaroch a službách,“ dodal.
Cenové očakávania podľa mníchovského inštitútu rastú obzvlášť výrazne v priemysle a stavebníctve. Aj poskytovatelia služieb, napríklad v gastronómii, maloobchode alebo zdravotníctve, výrazne zvýšili svoje cenové očakávania.