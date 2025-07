Podniky v SR môžu získať zvýhodnené úvery s grantom až do výšky 30 %

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovak Investment Holding (SIH) prostredníctvom fondu National Development Fund III. (NDF III.) a v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Výskumnou a inovačnou autoritou priniesol novú formu investičnej pomoci pre podnikateľov. V rámci nového programového obdobia eurofondov a plánu obnovy bol spustený záručný nástroj kombinovaný s grantovou podporou určený najmä pre malé a stredné podniky, ale aj pre veľké podniky a subjekty vedecko-výskumného sektora, informoval vo štvrtok SIH.



„Ide o vôbec prvý finančný nástroj z dielne SIH v novom programovom období. Financovaný je zo zdrojov Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je zabezpečiť prístup k úverom, ktoré sú vďaka portfóliovej záruke dostupnejšie a výhodnejšie,“ uviedol SIH.



Záručný nástroj je navrhnutý ako multikomponentový finančný nástroj, ktorý reaguje na potreby slovenského hospodárstva v oblastiach digitalizácie a automatizácie, prechodu na obehové hospodárstvo, zvyšovania konkurencieschopnosti firiem a regiónov, zmierňovania dôsledkov prechodu na klimatickú neutralitu vybraných transformujúcich sa regiónov a takisto výskumu a vývoja s aplikáciou v oblasti digitalizácie a automatizácie.



Podstatou nástroja je portfóliová záruka pre komerčné banky, ktorá kryje 80 % rizika na jednotlivých úveroch a 25 % rizika na úrovni portfólia. Pre prijímateľov to podľa SIH znamená prístup k úverom s výhodnejšími úrokovými sadzbami a nižšími požiadavkami na zabezpečenie. Okrem toho môžu prijímatelia získať grant vo výške do 30 % z výšky úveru, v závislosti od typu prijímateľa, miesta realizácie projektu a typu projektu.



Maximálna výška úveru je 2,8 milióna eur a maximálna dĺžka splatnosti desať rokov. Firmy môžu nástroj využiť do 30. septembra 2029 pri komponentoch z Programu Slovensko a do 31. marca 2026 pri komponente z Plánu obnovy a odolnosti SR. Očakáva sa, že v rámci finančného nástroja budú podporené projekty v celkovom objeme až 500 miliónov eur. Ide o kľúčový prvok podpory slovenských podnikov v čase digitálnej a zelenej transformácie ekonomiky.



Získanie zvýhodneného úveru však nie je automatické. Rozhodnutie o poskytnutí úveru je v kompetencii príslušnej banky, a to najmä na základe posúdenia finančnej situácie žiadateľa podľa interných pravidiel banky. Do implementácie finančného nástroja sa zapojili BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Slovenská záručná a rozvojová banka, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Všeobecná úverová banka.