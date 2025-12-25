< sekcia Ekonomika
Podobu digitálnych platieb ovplyvní v roku 2026 viacero trendov
Umelá inteligencia prestáva byť podľa nej len nástrojom a začína sa stávať aktívnym účastníkom platobného procesu.
Autor TASR
Bratislava 25. decembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) mení spôsob, akým ľudia nakupujú, kryptotechnológie sa približujú svetu regulovaných mien, digitálna identita sa stáva základom bezpečnosti a personalizácia posúva platby bližšie k individuálnym potrebám každého používateľa. Kľúčové trendy, ktoré budú v roku 2026 určovať podobu digitálnych platieb, avizuje medzinárodná platobná spoločnosť Mastercard.
Umelá inteligencia prestáva byť podľa nej len nástrojom a začína sa stávať aktívnym účastníkom platobného procesu. Digitálni agenti by mali v roku 2026 stále častejšie vyhľadávať ponuky, porovnávať parametre a vykonávať transakcie za spotrebiteľov. Vždy však v rámci jasne definovaných mantinelov, ktoré si používateľ nastaví.
„Digitálni asistenti budú na pozadí vyhľadávať a spracovávať nákupy podľa parametrov, ktoré si klient sám určí, či už ide o cenový limit, typ služby alebo výber preferovaného obchodníka. Ľudia budú mať vždy plnú kontrolu nad tým, čo agent môže a nemôže urobiť. Agentné nakupovanie prinesie vysoký komfort a zároveň musí stáť na robustných bezpečnostných mechanizmoch,“ priblížila generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Jana Lvová.
Napriek tomu, že kryptomeny boli jednou z hlavných finančných tém uplynulých rokov, na ich skoré zapojenie do platobného „mainstreamu“ to dlho nevyzeralo. Rok 2026 by to však mal podľa spoločnosti zmeniť. Dôveru pre platenie kryptomenami totiž posilňujú tzv. stablecoiny, teda kryptomeny naviazané na štátnu menu, pre ktoré USA aj Európa stanovili jasné regulačné pravidlá. Mastercard predpokladá, že budúci rok spotrebiteľom prinesie jednoduchšie a bezpečnejšie spôsoby, ako stablecoinmi platiť.
Podľa prieskumu spoločnosti sa 80 % spotrebiteľov po celom svete v minulom roku stretlo s pokusom o kybernetický podvod. Čím viac sa svet digitalizuje, tým zásadnejšia je schopnosť rozpoznať, komu sa dá alebo nedá veriť. „Ďalší rozvoj digitálnej ekonomiky bude preto vyžadovať robustnejšie nástroje overovania totožnosti. Očakáva sa predovšetkým rozvoj digitálnych ´identity wallets´ - bezpečných aplikácií, ktoré umožnia rýchlo a spoľahlivo preukazovať totožnosť pri prístupe k finančným, štátnym či komerčným službám,“ zhodnotila platobná firma.
Ďalším trendom budúceho roka by mala byť udržateľnosť v každodenných platbách. Prieskumy Mastercard ukazujú, že pre generáciu Z je dôležité obehové hospodárstvo, ktoré stojí na opakovanom použití, opätovnom predaji a opravách tovaru. Platby pritom začínajú fungovať ako spúšťač cirkulárnych modelov, kde každá transakcia, doplnenie, vratka, výmena podporuje udržateľnejšie správanie.
V budúcom roku sa očakáva tiež väčšia personalizácia platieb a benefitov, kedy sa platobné systémy a bankovníctvo prispôsobujú spotrebiteľovi, nie naopak. „V roku 2026 sa budú čoraz častejšie objavovať chytré nástroje, ktoré sa budú prispôsobovať nákupnému správaniu a finančným potrebám jednotlivca,“ avizovala spoločnosť.
