Podobu priemyselného parku v Handlovej určí generálny projektant
Spoločnosť MH Invest pokračuje v prípravách realizácie nového štátneho priemyselného parku v Handlovej.
Autor TASR
Handlová 5. februára (TASR) - Spoločnosť MH Invest pokračuje v prípravách realizácie nového štátneho priemyselného parku v Handlovej. Vybrala generálneho projektanta. Komplexné projektové práce súvisiace s prípravou novej verejnej infraštruktúry parku vrátane zabezpečenia prieskumných prác, inžinierskej a koordinačnej činnosti spolu s autorským dozorom a vypracovaním príslušnej dokumentácie zabezpečí spoločnosť DAQE Slovakia. TASR o tom vo štvrtok informovala firma MH Invest.
„Súčasťou projektových prác je tiež dopravno-kapacitné posúdenie vrátane vykonania dopravného prieskumu s cieľom získať relevantné informácie o aktuálnom dopravnom zaťažení na ceste I/9, ako aj návrh napojenia priemyselného parku na uvedenú cestu. Generálny projektant má za úlohu zabezpečiť tiež inžiniersko-geologický, hydrogeologický a environmentálny prieskum,“ doplnila štátna spoločnosť.
Nový štátny priemyselný park sa má nachádzať v areáli bane v Handlovej. „Postup v projekte a základ pre ďalšie prípravné a realizačné práce umožňuje aj dôležitý míľnik, ku ktorému došlo na prelome rokov 2025 a 2026, keď sa spoločnosť stala právoplatným vlastníkom pozemkov, na ktorých má postupne vyrásť nový priemyselný park,“ pripomenula firma.
K úspešnému majetkovo-právnemu vyrovnaniu približne 4,3 hektára pozemkov v areáli bývalých banských prevádzok podľa nej došlo na základe podpisu kúpnych zmlúv so spoločnosťami Hornonitrianske bane Prievidza a Hornonitrianske bane zamestnanecká v decembri 2025.
MH Invest v rámci projektu v polovici tohto roka počíta aj so začatím búracích prác, na ktorých bude stáť budúci priemyselný park, a to v lokalite tzv. Dolnej terasy v bývalom areáli baní. Firma v tejto súvislosti už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa týchto činností.
Projekt štátneho Priemyselného parku Handlová je súčasťou realizácie širšej stratégie hospodárskej transformácie regiónu hornej Nitry. „Vízia priemyselného parku vychádza z postupnej premeny nevyužívaných bývalých banských areálov na nové moderné priemyselné plochy pripravené pre investorov a ich podnikateľské projekty s nízkou energetickou náročnosťou a postupný prerod regiónu od tzv. uhoľnej ekonomiky k rozvoju udržateľného priemyslu s cieľom hospodársky podporiť a stabilizovať hornú Nitru,“ skonštatovala spoločnosť.
