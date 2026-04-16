Pôdohospodári: Termín žiadostí o podpory pre spracovateľov je posunutý
Žiadatelia, ktorí majú záujem o príspevok, sa tak do výzvy na projektovú intervenciu 73.7 Investície do rozšírenia kapacít v spracovateľských podnikoch môžu prihlásiť až do 30. apríla 2026.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predlžujú pre žiadateľov možnosť predloženia žiadostí vo výzve určenej pre spracovateľov. Žiadatelia tak budú mať čas do konca apríla. Alokácia výzvy je 35 miliónov eur.
PPA a MPRV týmto krokom vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí pre objektívne dôvody ešte žiadosti o príspevok nepredložili. Žiadatelia, ktorí majú záujem o príspevok, sa tak do výzvy číslo 6/SP/2026-73.7 na projektovú intervenciu 73.7 „Investície do rozšírenia kapacít v spracovateľských podnikoch“ môžu prihlásiť až do 30. apríla 2026.
PPA dodala, že celková alokácia výzvy je 35 miliónov eur. Podpora bude smerovať do spracovateľského priemyslu. Jej cieľom je modernizácia technológií, digitalizácia a zvyšovanie pridanej hodnoty slovenských produktov.
