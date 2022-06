Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatí agrárom výnimočnú pomoc

Bratislava 29. júna (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ vo výške 5.239.169 eur, ku ktorej SR prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, teda do výšky 10.478.338 eur. Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna do 15. júla 2022, žiadosti podané po uplynutí tohto obdobia nebudú akceptované.



Ako ďalej informovala PPA, priama finančná pomoc pôjde chovateľom dojníc v celkovej výške 10 miliónov eur, chovateľom ošípaných vo výške 2,5 milióna eur a chovateľom bahníc v celkovej výške 3,22 milióna eur.



Podporený je sektor mlieka a mliečnych výrobkov (dojnice a bahnice), sektor bravčového mäsa (ošípané) a sektor ovčieho a kozieho mäsa (bahnice). Opatrenie má za cieľ prispieť k potravinovej bezpečnosti v uvedených sektoroch a riešiť nerovnováhu na trhu v dôsledku vysokých nákladov na produkciu.



Pred vyplatením pomoci PPA vykoná len administratívnu kontrolu plnenia podmienok žiadateľov na základe prijatých žiadostí. Pokiaľ ide o kontrolu plnenia kritérií príjemcov pomoci na mieste, platobná agentúra v spolupráci s kontrolným ústavom vykoná následné kontroly na mieste v súlade s plánmi kontrol na rok 2023.



Cieľom navrhovanej podpory je podľa PPA udržať poľnohospodárov pri produkcii mlieka a mäsa a zmierniť ich straty čiastočným pokrytím nákladov. Doplňujúcim cieľom navrhovanej podpory je prostredníctvom stabilizácie stavov zvierat udržať aj produkciu a používanie hospodárskych hnojív na výživu kultúrnych plodín a na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov energie.