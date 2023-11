Pôdohospodársku platobnú agentúru bude viesť Ondrej Humaj

Bratislava 14. novembra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ondreja Humaja. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Od nového generálneho riaditeľa Ondreja Humaja očakávam dokončenie digitalizácie agentúry a pokračovanie v nastavených procesoch tak, aby agentúra plnohodnotne fungovala a napredovala," povedal Takáč.



Humaj nastupuje na post šéfa PPA po Jozefovi Kissovi, ktorý bol vo vedení agentúry od júna 2021 a podarilo sa mu obhájiť akreditáciu PPA pred Bruselom, a tiež ozdraviť agentúru do súčasného stavu. V tomto procese plnil podľa MPRV kľúčovú úlohu aj Ondrej Humaj ako riaditeľ úseku príspevkov, podpôr a dotácií.



Agrorezort dodal, že najväčšou úlohou, ktorá čaká nového generálneho riaditeľa, je vyplatenie priamych podpôr roku 2023, v prípade projektových podpôr je to čerpanie fondu Programu rozvoja vidieka a v oblasti štátnej pomoci administrovanie výziev Zelená nafta a Poistné.



"Ideme do veľmi náročného obdobia a ja som pripravený garantovať kontinuitu nastavenia agentúry tak, aby sme sa posúvali k jej plnohodnotnému fungovaniu," doplnil Humaj.