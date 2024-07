Podoljak: Pozastavenie tranzitu ropy nemá nič spoločné s vydieraním

Kyjev 26. júla (TASR) - Nedávne ukrajinské rozhodnutie pozastaviť tranzit ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko nemá nič spoločné s vydieraním, vyhlásil v piatok poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Maďarsko a Slovensko nekonali na podporu mieru na Ukrajine a trvali len na ústupkoch voči Rusku, dodal Podoljak v rozhovore pre agentúru Reuters.



Ukrajina 17. júla ukončila tranzit ropy od ruskej spoločnosti Lukoil cez svoje územie do Maďarska a na Slovensko, pretože Kyjev zaradil túto spoločnosť na svoj sankčný zoznam. Ropu z Ruska do týchto dvoch krajín dodáva ropovod Družba, prechádzajúci cez Ukrajinu. Budapešť a Bratislava vyzvali Európsku komisiu (EK), aby začala s Kyjevom konzultácie z dôvodu pozastavenia tranzitu ruskej ropy zo strany Ukrajiny.