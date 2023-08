Podopretie mosta v Seredi by malo byť hotové do konca augusta

Sereď 9. augusta (TASR) - Najneskôr do konca augusta chce ukončiť Slovenská správa ciest (SSC) práce na podopretí uzavretého mosta nad železničnou traťou v Seredi. Práce začali vykonávať v pondelok (7. 8.), následne budú oslovené úrady so žiadosťou na jeho otvorenie pre chodcov a cyklistov a spustenie železničnej dopravy pod mostom. Informovala o tom Lucia Karelová z komunikačného odboru SSC.



Most bol pre havarijný stav uzavretý pre všetku dopravu i peších 11. mája tohto roka. "Podopretie je navrhnuté hranolmi z tvrdého reziva dĺžky šiestich metrov, opretými o železobetónový základ hrúbky 0,25 metra. Podopretý bude každý z trinástich nosníkov v priestore medzi elektrifikovanými koľajami. Všetky práce budú vykonávané v blízkosti trakčného vedenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré je pod napätím, čomu predchádzalo splnenie podmienok na zabezpečenie pracoviska v obvode dráhy ŽSR," uviedla. Práce vykonávajú aj v nočných hodinách. "Po betónovaní základu sa prostredníctvom ručného kladkostroja vykoná samotné podopretie, ktoré je aktivované hydraulickým zdvihákom. Na hlavách hranolov sú osadené elastomerné ložiská," opísala postup.



Nasledovať bude podľa Karelovej geodetické zameranie priechodového prierezu pre koľaje. Potrebný je aj plán monitoringu podopretia a projekt skutočného vyhotovenia. "Nato sa upraví dopravné značenie a osadia sa zábrany na usmernenie chodcov a cyklistov na mostnom objekte," doplnila. Projekt je financovaný z bežných výdavkov štátneho rozpočtu vo výške 102.071 eur.