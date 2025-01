Podozrenie SaS: Existuje dodatok, ktorý by znemožnil žalovať Gazprom?

Bratislava 14. januára (TASR) - Opozičná SaS má podozrenie, že predmetom rokovaní v Petrohrade a v Moskve bol podpis dodatku s Gazpromom, ktorý by znemožnil Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) žalovať túto ruskú spoločnosť za prerušenie dodávok plynu. Uviedol to v utorok poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek na tlačovej konferencii.



"Vyzývame preto Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby zverejnilo, čo bolo predmetom rokovaní v Petrohrade alebo v Moskve, a či bol predmetom rokovaní aj nejaký dodatok s Gazpromom. Ak tomu tak nie je, žiadame, aby poskytli informácie verejnosti o tom, v akom stave sa nachádza žaloba SPP voči Gazpromu," vyhlásil Galek.



Dodal, že premiér Robert Fico (Smer-SD) na európskom výbore hovoril o tom, že chcel Gazprom presvedčiť, aby plyn dodával len na rusko-ukrajinskú hranicu. "Odtiaľ by to už bol plyn akože slovenský alebo azerbajdžanský. Zabudol však povedať, že pokiaľ by Gazprom nemal zodpovednosť za prepravu plynu cez vojnové územie Ukrajiny, nič by nebránilo Putinovi v tom, aby ten plynovod rozbombardoval," podotkol Galek.



SPP by pritom podľa neho musel za tento plyn zaplatiť bez ohľadu na to, či by sa dostal až na Slovensko. "Ficove klamstvo, že takúto schému odmietla Ukrajina, poprel aj Putin. Potvrdil, že Ukrajinci prejavili záujem o tranzit plynu, ktorý by oficiálne nebol ruský. Putin to však odmietol s tým, že tak urobí až vtedy, keď budú stiahnuté všetky žaloby zo súdov," povedal Galek.



Podotkol, že s Gazpromom sa súdia aj ostatné plynárenské spoločnosti v Európe. Ruskú spoločnosť kritizoval aj za to, že nezabezpečila ani jednu z existujúcich alternatív, či už TurkStream alebo skvapalnený zemný plyn.