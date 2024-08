Podpísali dohodu o investíciách na prieskum kritických surovín

Brusel 1. augusta (TASR) - Európska únia a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo štvrtok pod záštitou programu InvestEU podpísali dohodu o novom nástroji poskytujúcom kapitálové investície na prieskum kritických a strategických surovín. Cieľom je zmobilizovať investície do 100 miliónov eur, informuje spravodajca TASR.



Európska komisia v správe pre médiá spresnila, že EÚ podporuje rozvoj udržateľných projektov pre kritické suroviny s cieľom znížiť riziko možného narušenia dodávateľského reťazca. Pomáha to zabezpečiť, aby priemyselné odvetvia mali k dispozícii potrebné zdroje pri zachovaní environmentálnych a sociálnych noriem EÚ.



Nový spoločný nástroj bude podporovať ciele zákona EÚ o kritických surovinách a plánu REPowerEU.



Príspevok EÚ z programu Horizont Európa predstavuje 25 miliónov eur. Ďalších 25 miliónov poskytuje EBOR a cieľom spoločného nástroja je získať ďalších 50 miliónov eur.



Nástroj využije skúsenosti EBOR s financovaním ťažobných projektov, uľahčí počiatočné kapitálové investície do operácií v členských štátoch EÚ, v ktorých banka pôsobí (Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), ako aj v krajinách EBOR mimo EÚ, na ktoré sa vzťahuje program Horizont Európa (Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Kosovo, Moldavsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina).



Keďže banské prieskumné činnosti zatiaľ negenerujú výnosy, najvhodnejším nástrojom podpory je vlastný kapitál. EBOR očakáva, že bude investovať do 5 - 10 ťažobných spoločností (malé a stredné podniky alebo malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou), ktoré vykonávajú prieskum zameraný na kritické suroviny v oprávnených krajinách.



Nový nástroj sa použije aj na financovanie zodpovedných prieskumných činností realizovaných v rámci vysokých klimatických, vládnych, environmentálnych a sociálnych noriem. Na všetky projekty sa bude vzťahovať prísna kontrola zosúladenia Parížskej klimatickej dohody a environmentálnej a sociálnej politiky EBOR.



Komisia pripomenula, že kritické suroviny sú pre hospodárstvo EÚ nevyhnutné. Používajú sa v širokej škále technológií pre strategické sektory, ako sú obnoviteľná energia, digitálna energia, vesmír a obrana. Zákon o kritických surovinách zabezpečuje prístup EÚ k bezpečným a udržateľným dodávkam týchto surovín s cieľom splniť klimatické ciele EÚ a podporiť jej strategickú autonómiu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)