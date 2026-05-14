Podpísali investičnú zmluvu na výstavbu nájomných bytov s 365.invest
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) uzatvorila investičnú zmluvu s realitným podielovým fondom spravovaným spoločnosťou 365.invest. Piaty investičný partner štátnej agentúry má viac ako 20 rokov skúseností v investovaní a správe aktív. Ako agentúra informovala, spájajú sa so silným a stabilným partnerom, ktorý dlhodobo pôsobí na slovenskom finančnom trhu a svojimi skúsenosťami môže významne prispieť k rozvoju systému štátom podporovaného nájomného bývania.
„Aj takéto spolupráce potvrdzujú, že systém štátom podporovaného nájomného bývania má potenciál byť stabilným a dôveryhodným projektom s dlhodobým prínosom pre Slovensko. Naším cieľom je vytvárať dostupné a kvalitné bývanie pre ľudí a zároveň budovať prostredie, ktoré pomôže udržať mladé rodiny a odborníkov na Slovensku,“ uviedla generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Vláda SR schválila vstup spoločnosti 365.invest do systému štátom podporovaného nájomného bývania 6. mája. Partnerstvo má priniesť do 10 rokov plánovanú výstavbu 3000 bytov po celom Slovensku. Správcovská spoločnosť 365.invest vstupuje do systému štátom podporovaného nájomného bývania ako piaty investičný partner štátu a prvý slovenský podielový fond v tejto schéme.
Spoločnosť sa plánuje zamerať najmä na developerské projekty s kapacitou približne 70 až 100 bytov, v krajských aj okresných mestách a mikroregiónoch so silnými zamestnávateľmi, kde je potrebné riešiť dostupnosť bývania.
„Slovenský trh s bývaním potrebuje dlhodobé a udržateľné riešenia. Vstup do systému štátom podporovaného nájomného bývania vnímam ako strategický krok, ktorý nám umožňuje podieľať sa na formovaní tohto nového, stabilného segmentu trhu s vysokým dopytom, a zároveň prinášať našim investorom väčšiu diverzifikáciu, stabilitu výnosov a odolnosť voči ekonomickým cyklom,“ priblížil generálny riaditeľ 365.invest Gabriel Balog.
Agentúra má v súčasnosti piatich investičných partnerov, ktorými sú Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV a 365.invest. Agentúra predpokladá na Slovensku postavenie 100.000 nájomných bytov v systéme so štátnou podporou a regulovaným nájmom.
