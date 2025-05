Podpísali zmluvu na financovanie výstavby obchvatu Prievidze

Prievidza/Bratislava 7. mája (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo financovanie výstavby ďalšej etapy obchvatu Prievidze. Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).



Pripomenul, že Slovenská správa ciest (SSC) má už podpísané zmluvy so zhotoviteľom a výstavba sa tak podľa neho môže začať. „Veľmi sa z toho teším. Tento projekt región nutne potrebuje. Je to dôkaz, že keď sa spojí vôľa s prácou, veci sa hýbu,“ skonštatoval Migaľ.



Ministerstvo dopravy (MD) SR dnes podľa neho patrí medzi slovenských premiantov v zazmluvňovaní europrojektov. „Je to dobre, pretože naša dopravná infraštruktúra je v tristnom stave aj oproti susedom. Desiatky rokov sa len odkladalo a neriešilo. My to meníme. Držíme palce aj hornej Nitre, aby projekt za necelých 23.000.000 eur z peňazí Európskej únie priniesol čo najviac úžitku,“ dodal.



Podpis zmluvy označila samospráva Prievidze na sociálnej sieti za dobrú správu, na podpis podľa nej nadviažu ďalšie administratívne procesy na úrovni MD SR. „Veríme, že budú zrealizované v čo najkratšom možnom čase a že SSC už čoskoro stavenisko odovzdá zhotoviteľovi,“ dodala samospráva.



Druhú stavbu prvej etapy obchvatovej komunikácie má postaviť Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS za viac ako 23 miliónov eur. Zmluvu na výstavbu zverejnila SSC v centrálnom registri zmlúv 11. apríla. Ešte nie je účinná, SSC uviedla, že účinnosť nadobudne 60. kalendárny deň po tom, ako bude zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o tom, že objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto zmluvy.



Náklady na dokončenie prvej etapy obchvatovej komunikácie sú v zmysle zmluvy o dielo 23.000.430,55 eura. Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Jej výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy z centra miest. Trasa vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky, z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Investíciu bude štátna spoločnosť financovať z Programu Slovensko. Dodávateľ by mal výstavbu zrealizovať do 976 dní od začatia prác. Vykonávanie prác bude povinný zabezpečovať sedem dní v týždni, a to vrátane víkendov a štátnych sviatkov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.