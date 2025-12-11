< sekcia Ekonomika
Podpora cestovného ruchu podľa Huliaka vzrástla takmer štvornásobne
Nový Fond na podporu cestovného ruchu (FPCR) podporí odvetvie sumou 19 miliónov eur, dotácie pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu vzrástli takmer na 16 miliónov eur.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 11. decembra (TASR) - Podpora cestovného ruchu na Slovensku sa od vzniku samostatného Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) zvýšila takmer štvornásobne a z pôvodných zhruba 10 miliónov eur vzrástla na súčasných skoro 40 miliónov eur. Ako vo štvrtok na tlačovej besede informoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), ide o historický nárast, ktorý dáva regiónom reálnu možnosť rozvíjať infraštruktúru a zlepšovať služby cestovného ruchu.
Nový Fond na podporu cestovného ruchu (FPCR) podporí odvetvie sumou 19 miliónov eur, dotácie pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu vzrástli takmer na 16 miliónov eur. Spolu s výzvou na podporu cestovného ruchu na vidieku vo výške 4,5 milióna eur je to dokopy 39,4 milióna eur.
„Fond vyhlásil prvú výzvu s názvom Udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch a kúpeľníctvo v regiónoch Slovenskej republiky s celkovou alokáciou 19 miliónov eur. Ide o historicky prvý krok k systematickej podpore odolnej a modernej infraštruktúry cestovného ruchu Slovenska,“ povedal Huliak. V rámci výzvy bolo podľa neho predložených 884 žiadostí v celkovom objeme 205 miliónov eur, pričom vybraných bolo 81 projektov a s úspešnými žiadateľmi už boli podpísané zmluvy.
V rámci výzvy na podporu rozvoja cestovného ruchu na vidieku a v regiónoch bolo predložených 336 žiadostí v celkovom objeme bezmála 20 miliónov eur. „Na základe postupov a výstupov v zhodnotení odbornej komisie bolo 71 projektov v celkovom objeme 4,53 milióna eur vyhodnotených ako úspešných. Tieto projekty pomôžu rozvíjať infraštruktúru, obnovovať oddychové lokality, modernizovať značenie turistických trás a tým prispievať k zatraktívneniu ponuky slovenských regiónov, slovenského vidieka pre domácich aj zahraničných návštevníkov,“ uviedol Huliak.
Ministerstvo prvýkrát poskytlo organizáciám cestovného ruchu dotácie aj na aktivity tzv. spolupracujúcich subjektov. Spoločné projekty oblastných organizácií v cestovnom ruchu podľa ministra prispievajú ku komplexnému rozvoju regiónov.
Generálny riaditeľ Slovakia Travel (ST) Matej Fekete v súvislosti s účasťou Slovenska na EXPO 2025 v japonskej Osake informoval, že malý stánok dokázali kompenzovať kvalitným kultúrnym programom a prezentáciou slovenských výrobkov, najmä vín.
Pripomenul, že pôvodný rozpočet na prezentáciu SR 18 miliónov eur s vlastným pavilónom klesol na 11 miliónov eur v zdieľanom pavilóne, pričom konečná suma by sa mala znížiť na 7,5 milióna eur. Úspora výdavkov by tak mala dosiahnuť 4 milióny eur. Účasť SR na EXPO v Belehrade v roku 2027 by už mala byť bez problémov.
„Slovensko pôsobí v rámci svojej propagácie v rámci celého sveta. Tento rok sme boli zastúpení v 19 krajinách, v rámci veľtrhov a výstav,“ dodal Fekete.
