Bratislava 19. augusta (TASR) - Podpora cyklodopravy nebola prioritou predchádzajúcich vlád. Uviedol to pre TASR riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o stave cyklodopravy.



"Je potrebné objektívne uznať, že podpora cyklodopravy doteraz nebola prioritou predchádzajúcich vlád. Zároveň pripomíname, že cyklotrasy a infraštruktúru majú za úlohu primárne budovať samosprávy a štát im na to len poskytuje finančné prostriedky, primárne z eurofondov," spresnil.



Podčiarkol, že súčasné vedenie ministerstva dopravy však aktívne pracuje na zvýšení podielu cyklodopravy. "V pláne obnovy je na jej rozvoj vyčlenených 105 miliónov eur, z ktorých očakávame výstavbu približne 200 kilometrov nových cyklotrás," informoval.



Prvá výzva, v ktorej majú samosprávy k dispozícii 36,5 milióna eur, bola podľa Rudolfa vyhlásená v máji a stále je otvorená. "Mestá a obce chceme motivovať, aby tieto prostriedky čerpali a zároveň ich školiť, ako stavať cyklotrasy tak, aby mali zmysel a slúžili primárne na dopravu do práce a do škôl," priblížil.



"Zorganizovali sme preto na budúci týždeň sériu troch konferencií po celom Slovensku, kde budú zástupcom samospráv odborníci z ministerstva dopravy, z externého prostredia a zo zahraničia vysvetľovať všetky náležitosti výziev a pozvaní hostia odprezentujú príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zo zahraničia," oznámil.



Dodal, že MDV pred niekoľkými mesiacmi podporilo výstavbu desiatok cykloprístreškov a cyklostojanov v školách po celom Slovensku. "Rozvoj cyklodopravy podporujeme aj formou kampaní ako Do práce na bicykli či Do školy na bicykli," uzavrel Rudolf.



Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková na základe zistení úradu v oblasti cyklodopravy v piatok informovala, že tempo rozvoja cyklotrás zaostáva, chýbajú dáta, projekty aj ľudia. Podiel cyklodopravy na celkovej preprave na Slovensku je podľa NKÚ takmer zanedbateľný, tvorí odhadom iba 5 %. Napĺňať sa nedarí ani cyklostratégiu, keďže chýbajú dáta o mobilite a infraštruktúre, ktoré by pomohli pri monitorovaní, vyhodnocovaní a plánovaní nových cyklotrás.