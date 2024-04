Mníchov 29. apríla (TASR) - Podpora elektromobility v Nemecku klesla. V aktuálnom prieskume len 17 % respondentov uviedlo, že by zvažovalo kúpu elektromobilu ako svojho ďalšieho vozidla. V roku 2021 to bolo ešte 24 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Problémy s akceptáciou sú značné a časť obyvateľstva je mimoriadne rezervovaná, uviedla Renate Köcherová z inštitútu Allenbach, ktorý prieskum uskutočnil na objednávku Nemeckej akadémie technických vied. Najdôležitejšími kritickými bodmi zostávajú vysoké náklady a obavy z nedostatočného dojazdu, pričom až 60 % respondentov má pochybnosti o tom, či sú elektromobily skutočne šetrnejšie k životnému prostrediu, dodala.



Potrebné sú informácie založené na faktoch, zdôraznil prezident akadémie Thomas Weber. Elektromobil je už teraz jednoznačne lepší, pokiaľ ide o bilanciu emisií CO2, aj keď sa do nej započíta výroba batérie, uzavrel Weber.