Služba „Podpora na diaľku“ mení spôsob komunikácie s bankou

Bratislava 23. júla (OTS) - Služba „Podpora na diaľku“ mení spôsob, akým klienti Tatra banky komunikujú so svojimi bankármi. Ako prví si túto novinku vyskúšajú prémioví klienti , ktorí majú prideleného svojho osobného bankára v pobočke alebo na diaľku. Inovácia umožňuje priamu interakciu v online priestore prostredníctvom mobilnej aplikácie. Klienti získavajú trvalý komunikačný priestor, kde môžu kedykoľvek zanechať správy, klásť otázky alebo žiadať o pomoc, čím sa zvyšuje komfort a efektivita správy ich financií.Trvalý chat priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka umožňuje obsluhu klienta osobným bankárom „na diaľku“. Všetka komunikácia prebieha v šifrovanom prostredí, čo zabezpečuje ochranu citlivých údajov a poskytuje klientom istotu, že ich osobné informácie zostanú v bezpečí. Klient sa môže kedykoľvek opýtať alebo napísať požiadavku svojmu bankárovi, ktorý sa jej bude venovať počas pracovnej doby. Navyše, v chate je možné plynulo prepnúť do audio alebo videohovoru, pričom nie je potrebné žiadne ďalšie overenie.Súčasťou novej služby je funkcia navigácie klienta pomocou „podsvietenia“ nasledujúceho kroku (co-browsing). Klient pritom nemusí používať inú aplikáciu, všetko prebieha priamo v mobilnej aplikácii, ktorú si stačí po sprístupnení novej verzie jednoducho aktualizovať. Vďaka funkcii „podsvietenia“ vie bankár klientovi presne ukázať, kde v aplikácii nájde požadované informácie, napríklad ako si zmení limity na karte alebo ako si aktivuje novú službu. Klientovi sa priamo vyznačí miesto, na ktoré má kliknúť. Na rozdiel od bežného zdieľania obrazovky táto technológia zaručuje, že bankár za klienta nič „nevykliká“ a nemá prístup k citlivým informáciám, ktoré sú výlučne vo vlastníctve klienta. Bankár vidí iba to, čo sa zobrazuje v mobilnej aplikácie, pričom nemá prístup k údajom, ako sú PIN kód na potvrdzovanie platieb, PIN kód ku karte, či celé číslo platobnej karty. Rovnako nemá prístup k aplikáciám a údajom mimo mobilnej aplikácie, a teda sa v bankových záznamoch zo stretnutia neobjavia žiadne súkromné správy či osobné údaje.vysvetľuje Eva Fedorová z tímu pre rozvoj systémov kontaktného centra.Nová funkcionalita je dostupná v prvej fáze pre vybraných klientov banky v starostlivosti osobných bankárov. Neskôr sa plánuje jej rozšírenie aj pre ďalšie klientske segmenty.„Podpora na diaľku“ využíva technológiu od švajčiarskej firmy Unblu, ktorá sa špecializuje na bezpečnú navigáciu a komunikáciu pre privátnych klientov. Spoločnosť Unblu, založená v roku 2008, vlastní patent na funkciu co-browsing. Zatiaľ čo väčšina bánk využíva túto technológiu na svojich webových stránkach, Tatra banka ako prvá banka v regióne implementovala službu priamo do mobilnej aplikácie.