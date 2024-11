Podpora obnoviteľných zdrojov zostáva v Nemecku stabilná

Berlín 23. novembra (TASR) - Podpora obnoviteľných zdrojov energie medzi obyvateľmi Nemecka zostáva veľmi stabilná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok (22. 11.) odvolala na výsledky nového prieskumu.



V reprezentatívnom prieskume, ktorý pre nadáciu koncernu Eon nedávno uskutočnil Leibnizov inštitút pre hospodársky výskum (RWI), až 89,4 % respondentov uviedlo, že "úplne" alebo "do určitej miery" podporujú ďalšie rozširovanie obnoviteľných zdrojov. V predchádzajúcom roku to bolo 87,4 %, v roku 2022 89,1 % a v roku 2021 87,6 %. Prieskum uskutočnil inštitút pre výskum verejnej mienky Forsa, ktorý každý rok na jeseň oslovil rovnakých 3738 ľudí.



Výrazná zmena nastala v postoji k jadrovej energii. Zatiaľ čo v roku 2021 súhlas s postupným ukončením jej využívania vyjadrilo 58,1 % respondentov, v roku 2022 tento podiel klesol na 48,4 % a v roku 2023 na 46,1 %. V najnovšom prieskume z jesene 2024 podiel opäť stúpol, a to na hodnotu 50,8 %. Postupné ukončenie využívania uhlia podporilo 76 % účastníkov prieskumu.



Aby bola energetická transformácia úspešná, musí byť udržateľná z pohľadu priemyslu a spoločnosti, komentoval výsledky prieskumu Eon Leonhard Birnbaum, generálny riaditeľ spoločnosti Eon. Z prieskumu vyplýva, že energetická transformácia sa naďalej teší stabilnej podpore obyvateľstva, "aby to tak však zostalo aj naďalej, je nevyhnutné obmedziť finančnú záťaž," dodal Birnbaum.