Podpora opatrení na ochranu klímy v oblasti dopravy v Nemecku klesá

Essen 13. júla (TASR) - Opatrenia na ochranu klímy v oblasti dopravnej politiky majú v Nemecku medzi obyvateľmi menšiu podporu ako pred piatimi rokmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na novú štúdiu Leibnizovho inštitútu pre hospodársky výskum RWI.



Takmer tri štvrtiny (73 %), a teda veľká väčšina respondentov, podporuje rozširovanie cyklotrás v Nemecku. V predchádzajúcom prieskume v roku 2022 ich bolo 75 %, zatiaľ čo v roku 2019 takmer 81 %. Aj za bezplatnú verejnú dopravu, daň z leteckého paliva a rozširovanie infraštruktúry pre elektromobilitu sa v roku 2024 vyslovilo menej respondentov ako pred piatimi rokmi.



Miera podpory obmedzenia rýchlosti na diaľniciach na 130 kilometrov za hodinu sa od roku 2022 na druhej strane zvýšila, a to o 1,2 percentuálneho bodu na 63 %. V porovnaní s rokom 2019, keď zavedenie rýchlostného limitu podporilo len 55 % respondentov, bol nárast podstatne výraznejší. Podobne aj zákaz vnútroštátnych letov si získava čoraz väčšiu podporu a to isté platí aj pre zvýšenie nákladov na parkovanie.



Respondenti by vo všeobecnosti privítali opatrenia na podporu udržateľnej mobility. "Avšak opatrenia, ktoré obmedzujú alebo zvyšujú náklady na jazdu autom, naďalej odmietajú," upozornil RWI.



Štúdia sa opiera o výsledky reprezentatívneho prieskumu, v rámci ktorého inštitút Forsa na objednávku RWI oslovil prostredníctvom online dotazníkov 6107 ľudí online. Účastníci mali minimálne 18 rokov. Cieľom ankety bolo zachytiť mieru ich súhlasu s 25 opatreniami v oblasti dopravnej politiky. Najnižšiu podporu malo zavedenie peňažnej odmeny za vzdanie sa vlastného automobilu (19 %), zatiaľ čo najvyššiu si získalo rozširovanie cyklotrás (73 %).